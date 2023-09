Tierra Brava, el esperado reality de Canal 13, llegará a la pantalla este domingo 1 de octubre con su primer capítulo, el cual presentará a los integrantes del espacio de competencia.

Una de ellas es Shirley Arica, una conocida modelo peruana que se suma a la extrema competencia que dividirá a los participantes en dos equipos, en donde deberán luchar semana a semana por poder hospedar en el lado de la casa con comodidades y lujos, en vez de su contraparte.

¿Quién es Shirley Arica?

La joven de 34 años es una modelo, influencer y personalidad televisiva peruana que nació en Lima y comenzó su carrera del modelaje a los 18 años, después arribó a la televisión en donde fue una de las participantes del programa “Combate”.

También fue integrante del programa de baile “El Gran Show”, el dating show “El Poder del Amor” y recientemente en el espacio de Telemundo, “Los 50“, en donde fue expulsada tras ser acusada de agredir a la actriz mexicana Thalí García, una de sus compañeras.

Acerca de esto, señaló a T13.cl que “En realidad no fue como salió en los medios. Fue una discusión, yo obviamente le contesté, y dijeron por ahí que yo la había empujado, pero fue al contrario. Supuestamente, nos iban a expulsar a las dos, pero solamente me expulsaron a mí”, explicó, para luego agregar: “Son parte del furor de la competencia, porque no le puedes caer a todo el mundo siempre bien”.

La modelo tuvo una bullada relación con Rodney Pío, primo del futbolista peruano Juan Manuel Vargas, y quien es padre de su hija de 8 años, Skylar.

“Él se hizo conocido conmigo. Nos casamos, tuvimos a la bebé, duramos cerca de cinco años y ya de ahí nos divorciamos. Se acabó el amor, tenemos una buena relación de padres, pero de pareja no hay posibilidad”, señaló.

Asimismo, entregó detalles de su personalidad y de lo que los televidentes podrán ver en Tierra Brava. “Me considero una persona sin filtros, siempre digo lo que pienso, lo que siento. No soy de quedarme callada, yo doy mi opinión bastante firme, esa es mi personalidad. Si me buscan, me encuentran, no soy víctima jamás”.