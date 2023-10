Tierra Brava sigue dando que hablar por sus polémicos participantes, pruebas y nuevos amores que van surgiendo en el encierro que se realiza en Perú. En un nuevo capítulo del reality show de Canal 13 Pamela Díaz y La Chama protagonizaron una fuerte discusión que incluso llegó a los golpes de parte de La Fiera.

Matías Vega llegó a la hacienda para realizar una nueva actividad la cual consistía en un partido de fútbol dentro de burbujas de plástico. La participante venezolana comenzó a reclamar ya que sus compañeros la golpeaban muy fuerte y no medían su fuerza por lo que decidió salirse de la cancha. Sin embargo, de la nada La Chama ingresa a la cancha para empujar a los jugadores, entre ellos se encontraba Pamela Díaz.

Pamela Díaz es sancionada en Tierra Brava por agresión a la Chama

La Fiera, participante del equipo verde luego de que Chama la empujará terminó en el suelo y se paró rápidamente para ir a encarar a la venezolana y devolverle el golpe. En las imágenes emitidas por Canal 13 no sé ve el golpe que le propagó pero al parecer fue una cachetada, porque Luis Matucci le revisaba la cara a su actual pareja de encierro.

“¿por qué me pegas si yo no te pegué?” y luego le pega a la venezolana a está agresión responde “¿quién te pegó?, mira como me pego en la cara” le comenta a Matías Vega.

Luego La Fiera le preguntó porqué le había pegado sin pelota, y la Chama le dice porque era un juego y le aseguró que “si te pego, te pego ahorita y te mato, pero no soy vulgar como tú”, estas palabras nuevamente desataron la furia de Pamela y la fue a encarar.

Debido a la mala reacción de Díaz, durante el último Cara a Cara de Tierra Brava, Sergio Lagos le anunció a Pamela que debía dejar la habitación VIP hasta la próxima competencia por equipos.

¿Nueva sanción para el equipo verde?

En el adelanto del capítulo de este martes los participantes recibirán la visita de Sergio Lagos y Karla Constant, quienes como ya habían anunciado anteriormente, dirán cuál será la sanción para todo el equipo verde por haber incumplido en reiteradas ocasiones las reglas de la casa.

¿Cuándo darán un nuevo capítulo de Tierra Brava?

Este martes 31 de octubre a las 22:10 horas se emitirá un nuevo capítulo del reality show de Canal 13, en el adelanto se ve un nuevo acercamiento entre Pamela Díaz y Fabio Agostini, mientras que Botota estalla en llanto, diciendo que no sirve para nada.

Además en las imágenes del adelanto se pudo ver el desencuentro entre Shirley y Max Cabezón, quienes estaban bastante interesados en conocerse amorosamente. Sin embargo, en el adelanto la peruana le dice al Cabezón “Hipócrita de mierd*, vaya a hacer su show con otra”.

Al nuevo capítulo se suma el duelo de salvación entre Shirley, Botota y Guarén, quiénes deberán dejar todas sus habilidades físicas en una nueva prueba para asegurar una semana más en su estadía en el Tierra Brava.