La guerra de realitys continua con Tierra Brava y Gran Hermano, mientras el reality de Chilevisión cumplió 100 capítulos al aire, el programa de Canal 13 transmitió su capítulo número 12 recargado de amores y un nuevo ingresó que al parecer a los participantes de la casa no les gustó mucho.

Tras la salida de Azzartt Maverth el equipo verde nombrado “Pequeños Gigantes” que con menos integrantes que el equipo rojo “Puro Fuego” es por estó que la producción del reality show decidió ingresar a un nuevo participante, pero ya conocido de la casa televisiva.

Mientras algunos amores se van consolidando como el de Pamela Díaz y el de Jonathan Mujica, otros van naciendo como el de Alexandra “Chama” Méndez y Luis Mateucci, además del amor que ha generado entre Dani Castro y Uriel (Futuro fuera de Órbita).

¿Quién es Max Cabezón, el nuevo integrante de Tierra Brava?

Max Cabezón tiene 33 años y es oriundo de la ciudad de Viña del Ma, ingresó a la televisión en la segunda temporada de Master Chef Chile realizado por Canal 13, con su indiscutible talento culinario llegó hasta las etapas finales logrando el segundo lugar, mientras que Alfonso Castro se llevó el primer lugar de la competencia.

El éxito y el reconocimiento que le otorgó MasterChef lo llevó a enfocarse completamente a la cocina y a crear su propio emprendimiento culinario, una pizzería llamada “Testardos”, Debido a la pandemia de Covid-19 el negocio comenzó a decaer. Sin embargo, demostró su capacidad de reinventarse y seguir adelante.

También ha sido invitado a La Divina Comida de Chilevisión, donde compartió con otros grandes cocineros y chef como Álvaro Barrientos, Sergi Arola y Juan Pablo Mellado. Ahora se encuentra en un nuevo desafío en el reality Tierra Brava.

La llegada de Max Cabezón a Tierra Brava

Con un renovado cambio de look y dejando de lado al joven estilo hippie con pelo largo comentó a 13.cl antes de entrar al encierro que “Soy una persona súper impulsiva, y una amiga me dijo hace unas semanas que quería teñirme y le dije que bueno. El pelo es un reflejo de mi vida hoy en día, porque estoy muy relajado, no me caso con nada, y estoy abierto a las oportunidades. Por eso no tengo pareja ni mascotas”, indica Max.

A pesar de que está siendo grabado las 24 horas del día y no tiene ningún tipo de conexión con las redes sociales, Max señaló lo siguiente respecto a está experiencia: “encuentro un lujo poder desconectarse por varios meses, dejar el teléfono de lado y parar el tiempo para poder estar pendiente solamente de competencias, juegos, salir a respirar y cortar leña”, reflexiona.

El ingreso de Max a la casa fue todo un espectáculo de magia junto al Mago Biondi, el ilusionista peruano comenzó haciendo unos trucos de magia a los participante. Luego de eso enseñó su caja mágica e invitó a Daniel Castro a participar, la participante hizo algunos movimientos y al momento de abrir la caja salió Max Cabezón y ella le dijo “yo sabía” y lo saludó de inmediato.