Max Cabezón responde a las críticas tras su participación en la Divina Comida: "Me pillaron volando bajo"

"La Divina Comida", regreso con su séptima temporada no exenta de polémicas, y es que se produjo una particular situación que encendió las redes sociales criticando al ex Master Chef Max Cabezón.

El programa de Chilevisión regresoE luego de una pausa debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, En su estreno, quienes fueron los encargados de darle inicio a la nueva temporada fueron los actores Carlos Díaz y María José Quiroz, la deportista Natalia Duco y Marco Henríquez-Ominami, este último debió ausentarse por una noche, por lo que en su reemplazo llegó el ex participante de Master Chef, Max Cabezón.

Mientras estaban en la cena en casa de Carlos Díaz, él mencionó a Alfredo Castro como una de las personas que lo ayudó a ingresar a la televisión. Tras esto Max le pregunta a María José "¿Quién es Alfredo Castro?", lo que despertó la molestia de las redes sociales en su contra por no conocer al actor nacional.

Tras esto, Max habló con Las Últimas Noticias acerca de las críticas que recibió y aclaró que si conoce al intérprete de Lazlo California en Romané. "En primera instancia me parece un poco chocante porque yo digo 'quién es Alfredo Castro' porque me pillan volando bajo. Después dije ahm obvio que lo conozco. El nombre no se me vino a la cabeza altiro, pero obviamente conozco sus personajes de teleseries como Romané o en la película Tony Manero. Me pillaron volando bajo y no lo cache".

Luego agrego que "La gente se lo tomó como 'en qué mundo vive este tipo' y me llamó la atención las personas que fueron agresivas. También me escribieron diciéndome me reí un montón, me gustó tu participación, pero otros fueron puro ataque" señaló.