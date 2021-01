Pamela Díaz revela cuánto le pagan a los famosos por participar en "La Divina Comida"

Pamela Díaz sigue dando que hablar con su incorporación al panel del programa "Me Late Prime". Ahora reveló una serie de la detalles desconocidos para el público sobre el programa "La Divina Comida".

Esto a propósito de que en el programa comentaron las declaraciones de Jordi Castell sobre su molestia por las múltiples repeticiones del popular espacio de Chilevisión, algo que describió como "una sinvergüenzura".

Así fue que en medio del programa de este lunes, Pamela criticó que "me tienen chata. Han pasado cuatro años, yo me separé, esa no es mi casa. Me parece que cuando llevas cinco años mostrando el mismo programa, en la tarde, en la noche, el sábado, es mucho. Nosotros llevamos 28 repeticiones", dijo al respecto.

Entonces, La Fiera dio rienda suelta a sus conocimientos sobre el tras bambalinas del programa, contando que cada invitado recibe 100 mil pesos para comprar todos los ingredientes de sus platos.

A lo que el conductor del espacio de TV+, Daniel Fuenzalida, agregó que existen rostros como Pamela Jiles, que han arrendado otras viviendas para recibir a los invitados de la apuesta televisiva, buscando resguardar sus verdaderas casas.

Díaz confirmó esa aseveración e incluso reveló que su actual pareja, Jean Phillipe Cretton, también hizo uso de ese beneficio y arrendó un departamento para no hacerlo en su hogar para cuidar su privacidad.



Pamela explicó que "se entregan 100 mil pesos para la comida, pero hay gente que pide comida, pide la comida hecha. Hay personas que piden casas prestadas. Gianella Marengo, quería una casa más grande y más cómoda para cocinar y dijo que esa era su casa".



A eso se suma que por cada grabación cerca de 10 personas entran a las casas y que "se ensucia mucho", otra de las razones por la que algunos famosos prefieren no hacerlo en sus viviendas. "La producción te da todos los regalos y también te dice lo que debes decir", agregó, recalcando que todas las preguntas están "pauteadas".

También está el hecho de las extensas jornadas de grabación, que pueden partir a las 18:00 hasta las 04:00 de la mañana, de ahí que La Fiera recordó que cuando grabó, "a nosotros con Viñuela, en el último capítulo estábamos un poco ebrios pero seguimos igual, con la boca morada, Viñuela casi se queda dormido pero terminamos igual".



Ya hacia el final Pamela Díaz terminó disparando los detalles más sabrosos que se tenía guardados: ¿Cuánto reciben los famosos por participar en "La Divina Comida"? De acuerdo con Díaz, los invitados reciben montos que van entre el millón y los siete millones de pesos.

Versión que confirmó Fuenzalida de primera fuente, tras recibir una oferta de 4 millones para participar en el programa, la que terminó rechazando.