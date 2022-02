Un extraño mensaje de Carlos Tejos y antecedentes aportados por Me Late dan cuenta del nuevo escenario del rostro de Canal 13.

El hermetismo que rodea a Tonka Tomicic ha dado pie para todo tipo de especulaciones, sobre todo por los determinantes audios que salieron a la luz y que vinculan al guía espiritual con el caso de contrabando de relojes de lujo y joyas. Ahora incluso se ha llegado a insinuar que la animadora está pensando en irse de Chile ante todo el revuelo que ha provocado la investigación.

El primero que encendió las alarmas fue el periodista Carlos Tejos, quien por medio de las pantallas de Mega envió un extraño mensaje dedicado a la animadora de Canal 13.

"Quiero un minuto. Un mensaje para Tonka Tomicic", dijo Tejos, tomando por sorpresa a José Antonio Neme y a Diana Bolocco en Mucho Gusto.

Mirando a la cámara, Carlos lanzó: "Tonka, saldrás bien y en seis meses estarás fuera de Chile, seguirás con tu vida como siempre la debiste llevar".

También comentó que "seguramente estarás alejada del gran amor que ha sido tu sostén en las buenas y en las malas".

"Te quiero mucho, Tonka Tomicic, por cómo tú fuiste conmigo cuando yo estuve en Canal 13. El mayor de los éxitos y no sigamos destruyendo", selló Carlos Tejos.

Más tarde, por medio de su Instagram, Carlos Tejos se lanzó con un segundo mensaje dedicado a la animadora: "No la destruyan. Tonka, todo saldrá bien. Libérate".

Tonka Tomicic: ¿Qué dijeron en Me Late sobre la animadora de Canal 13?

El tema fue abordado en el programa Me Late, momento en el que la periodista Mariela Sotomayor puso sobre la mesa la supuesta crisis que están viviendo la figura de Canal 13 y el anticuario.

Sotomayor alertó que los antecedentes que maneja: "yo tengo entendido que ellos están distantes y que incluso Tonka este último tiempo habría tenido algunas conversaciones con personas cercanas, a las cuales les habría revelado que hay ciertas cosas que se dice que ella sabía, y que ella no sabía".

Por otro lado, el conductor del programa de TV+, Daniel Fuenzalida, comentó que "me está llegando algún tipo de información. Me dicen que Tonka podría estar llegando a un arreglo con Canal 13 para que se termine su contrato. Recordemos que Tonka tiene contrato hasta 2024, porque estaría efectivamente pensando vivir fuera de Chile".

"Estaría pensando en irse a vivir, nada más ni nada menos, que a Estados Unidos. Y que ya estaría entrando en una conversación con Canal 13 para poder llegar a un arreglo en el contrato", puntualizó el animador.

Francisco Halzinki, también panelista en el espacio de TV+, tomó la voz en el panel para explicar que "el contrato de Tonka no es fácil, las cláusulas de salida deben ser complejas. Pero obviamente también tienen que llegar a un acuerdo".

Consultada por si alguna vez hubo un panorama en que Tonka se haya querido ir de Chile para vivir en el extranjero, Mariela aseguró que "nunca. Nunca se escuchó siquiera un rumor de que ella se quería ir del país".

"Yo creo que esta salida de Chile, que podría ser inminente, y este contrato con Canal 13 que tan bien le vendría incluso para pagar algunas deudas, no tiene que ver sólo con la salida de Tonka, yo me metí a las redes sociales de ella y fíjate que no todo el mundo la apoya", lamentó.

Mientras, Tonka Tomicic proyectó estar relajada, sin preocupaciones y con ánimo hasta de leer un libro, porque este miércoles la animadora publicó en las historias de su Instagram un agradecimiento a la editorial Penguin Random House por haberle enviado la obra más reciente de la reconocida autora chilena Isabel Allende, Violeta.