Este domingo se revelaron las transcripciones de una serie de audios que conectan más profundamente con el caso de contrabajo de relojes de lujo a Marco Antonio López Espagui, el esposo de Tonka Tomicic más conocido como Parived.

Fue la Brigada de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI la que obtuvo tales registros para la investigación tras obtener una orden judicial que les permitió interceptar múltiples teléfonos móviles, obteniendo conversaciones contundentes para que la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente trate como imputado al cónyuge de la ex modelo.

En los detalles del informe policial compartidos por La Tercera, se indica que en una conversación entre Parived y el prestamista Domingo Jalil, investigado por contrabando de joyas y relojes de lujo, la pareja de Tonka comenta "tengo un negocio redondo y armado, pero necesito 20 palos. Voy a doblar la inversión, te lo voy a pagar luego, voy a vender este anillo, te voy a mandar fotos".

Otro pasaje del documento indica que "Domingo efectúa una llamada que no es contestada, se escuchan voces de fondo donde personas hablan de Parived (frases incomprensibles) y de pronto Domingo indica: 'Aquí está el Parived (...), compró dos choreos (sic) hoy día'".

Parived: ¿Por qué aparece mencionada Tonka Tomicic en la investigación?

De acuerdo con las indagatorias, Parived utilizaba el talonario de cheques de Tonka Tomicic para adquirir tanto los relojes como las joyas que le ofrecía no sólo Domingo Jalil, sino que también Estrella Dinamarca y Jaime Quiroz.

La Brilac consigna en otro reporte que el 4 de mayo de 2020, Daniel Goñi (otro supuesto "financista") se contactó con Parived, para preguntarle "cómo está de tiempo para juntarse y ver así sus deudas, porque ya estaba chato de que lo llamen con la finalidad de cobrarle debido a que todos encuentran raro y poco serio que él (Parived) no pague lo que se debe".

López reacciona ante Goñi y le pide que responda que "no hay caja, que no hay plata y que hay que repactar todo", esto a propósito de que "está esperando ingresos, ya que debido al mal negocio que tuvo con Cristián de la Fuente tuvo que utilizar dinero que aún no le han depositado".

Más tarde ese mismo año, Parived llamó a Goñi para quejarse porque estaban llamando a Tomicic para reclamarle por cheques protestados, y le recalca que "le pareció bastante extraño que hay un tipo muy desagradable que le escribió a su señora y que tenía tres cheques protestados de ella".

Goñi se desentiende del problema asegurando que no sabía lo que pasaba porque los cheques ya estaban depositados. "La Tonka se puso súper nerviosa", le recalcó, para luego llamar al sujeto que estaba cobrando y prometerle un pago a la brevedad.

Parived: Las frases más comprometedoras

En una apreciación de la PDI indican que "es posible observar que López realiza diversos negocios, utilizando frecuentemente cheques a nombre de su cónyuge, Tonka Tomicic, demostrando preocupación porque la habrían contactado directamente a ella para cobrarle cheques protestados por negocios relacionados con la compra y venta de relojes, haciendo hincapié en que él es el encargado de los negocios y de los pagos de esos documentos".

Así mismo aparecen las conversaciones de dos traficantes de joyas y relojes de nombres Juan y Jaime, en que el primero se jacta de que hacer negocios "con el marido de la Tonka” y añade que "está más cagado que él, que le vendió cuatro Rolex en $25 millones y que le han salido malos los cheques, y son de la mujer, de la Tonka, y que a veces pensaba que Parived los estaba agarrando para el hue***".

López Espagui les ha comentado que él no tiene dinero, a pesar de conducir un Mercedes Benz de 100 millones y además de que el departamento de 2 millones de dólares es de su esposa.

De hecho, el tal Juan, considera "un mal negociante" a Parived, porque "el hueón compra el reloj en 20 (millones de pesos) y lo vende en 15 y pierde cinco. Que después tira cuatro cheques para fin de año, para tapar un hoyo, y que tiene un fraude de 3.000 millones de ‘weeta’. Es weón el cara de gurú".

Pero Jaime le advierte que "ese weón es vivo. Nosotros somos guagua de pecho al lado de él y que le comió toda la plata a la señora".

¿Parived está metido en lavado de dinero?

De acuerdo con el reporte de La Tercera, existen testimonios en la investigación que insinúan el supuesto vínculo de Marco Antonio López Espagui con lavado de dinero, razón por la que el Servicio de Impuestos Internos está indagando en su patrimonio.

Un sujeto identificado como Luis, indica que "Parived siempre le ha dicho que con esos relojes él hace enjuagues, añadiendo que es un negocio que está haciendo todo el mundo, pero que hay que cumplir (con el pago)".

Por lo mismo, la Brilac plantea que "mediante estas conversaciones se menciona a Marco Antonio López (Parived) como uno de los grandes compradores y que se encontraría con problemas económicos, ya que mantiene variadas deudas con grandes vendedores del medio, siendo revelado por uno de ellos que López utiliza los relojes con fines de hacer un blanqueo de dinero".