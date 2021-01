"Una sinvergüenzura": Jordi Castell furioso por repeticiones de "La Divina Comida"

El fotografo Jordi Castell reveló su molestia por las múltiples repeticiones que ha hecho el canal Chilevisión del capítulo de La Divina Comida en el que aparece.

Mientras conversaba con Nacho Pop en el programa de Instagram El Aperitivo, Castell le preguntó a su contraparte: "¿Cuántas veces te han repetido a ti el capítulo (de La Divina Comida) donde estuviste?".

Ante lo que Alvaro Reyes -verdadero nombre del periodista- respondió que "lleva 14 repeticiones ya, las he ido contando".

Entonces, Castell se desató asegurando que "el mío lleva 19 repeticiones. El otro día hablábamos con la Carola de Moras, porque con la Carola estuvimos juntos, con ella, Giorgio Jackson y la Solange Lackington, que lo pasamos la raja, te morí, fue súper agotador, pero lo pasamos la raja. Diecinueve veces es como un poquitito ¡¿me estai?!".

Eso para luego revelar que "me han invitado varias veces a Pasapalabra en el último tiempo y no he querido ir porque creo que es… Y se los digo a las chiquillas que no es nada en contra de ellas, a las productoras periodísticas, las que me escriben".

"Porque igual encuentro que lo que hace Chilevisión es una sinvergüenzura con todas sus letras", subrayó.

"A ti te pagaron por una vez", le indicó Castell a Nacho Pop. "Y ojo, tú o yo somos caras visibles, pero los equipos, los camarógrafos, las maquilladoras, los tramoyas, los periodistas. Con todo mi respeto, no puedes ser tan cara de raja de estar pasándote por el aro el trabajo de tanta gente. Principalmente la cara de nosotros".

"Nosotros trabajamos con nuestra imagen. De hecho esa casa que mostraron mía, que es esta misma, ahora es completamente distinta", concluyó el ex rostro televisivo.