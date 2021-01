Aseguran que Viñuela está molesto con Pamela Díaz por contar que perdieron contrato publicitario

En la edición del martes recién pasado del Me Late Prime, "la Fiera" reveló que tras la polémica ocurrida en el matinal Mucho Gusto donde el animador le corto el pelo al camarógrafo José Miranda al aire y fue demandado. La modelo también se vio afectada.

Esto porque según relato la panelista del programa de TV+ ambos perdieron una millonaria campaña publicitaría que tenían con un supermercado.

"Se veía venir esta situación, se lo dije, se lo advertí... Yo sabía al tiro que nos iban a eliminar, porque entramos nosotros como dupla", explicó Pamela en ese momento.

Sin embargo, tras esta declaraciones afirman que el ex animador de Mekano se habría enojado con la modelo.

Mientras realizaba un live por Instagram junto a Sergio Rojas, el periodista Hugo Valencia señaló que se había enterado sobre la molestia del conductor con su amiga.

"Lo que a mi me contaron porque todavía tengo amigos en el mega y en otros canales más es que a Viñuela le cayó como patada en la guata que la Pamela haya contado eso", comentó Valencia.

Luego agregó "creo que le mando un mensaje o algo así, como parándole los carros porque en el fondo queda más el po' por culpa de él ella perdió la pega". indicó el periodista.

A lo que Rojas añadió que "yo no quiero cahuinera pero también había escuchado que se había enojado ese hombre, incluso amenazo con cortarle el pelo a la Pamela" y que "amenazó ir con tijera en mano al canal, así que estamos todos super preocupados" dijo entre risas, el panelista del Me Late y compañero de Díaz en el programa.

Rojas Finalizó diciendo que "yo también supe que se había molestado, pero sabes que la Pamela no esta ni ahí con nada le da lo mismo, mira, lo que ella dice es verdad y a quien le gusta bien y al que no no, eso por lo menos me gusta de ella, es choriza".