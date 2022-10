Nadie lo vio venir. El final fue abrupto y sin explicaciones, según lo han explicado los mismos involucrados. Me Late concluyó su etapa al aire, tras la emisión del capítulo del viernes.

Fue una de las informaciones que impactó al mundo de la televisión chilena durante el fin de semana, porque la información recién salió a la luz masivamente para el público durante el sábado, cuando el propio conductor del espacio e impulsor del proyecto, Daniel Fuenzalida, se mostró a través de su Instagram, incluso derramando lágrimas, para dar a conocer la lamentable decisión del canal TV+.

"Me Late se acabó. Ayer (viernes) 10 para las 7 de la tarde estaba el aire y el gerente del canal, uno de los gerentes, Juan Diego Garretón, me comunica que a las 7 que suba a su oficina, que me va a contar algo", detalló animador, mostrándose en un registro en video. Y continuó: "junto a él está Martín Awad, gerente general del canal para comunicarme que el Me Late no seguía".

Me Late | ¿Por qué se acabó el programa?

En la misma publicación, Fuenzalida admitió que "yo todavía estoy un poco impactado, estoy shockeado, no se me dieron las razones claras de por qué se acabó. Se me dijo que ellos como canal quieren hacer el programa en temas de contenido, que ellos se quieren hacer cargo de eso y no la productora que yo dirigía, que es Tónica, y no se me dieron más razones".

De hecho, desde el canal se indicó apenas en un escueto comunicado que "comunicamos que TV+ tomó la decisión de finalizar el ciclo del programa Me Late, conducido por Daniel Fuenzalida, por lo que el animador dejará de figurar en la programación del canal".

El Ex Huevo contó que "pregunté si esto era hasta fin de año o hasta fin de mes, si era hasta el próximo viernes y me dicen que no, que ayer el viernes 14 era el último programa. Así que de esa manera se despide Me Late del aire".

"Es una decisión tomada por el canal. Es un poco injusta, más bien injusta diría yo, porque todavía estoy shockeado, no hay razón alguna para sacar un programa que le iba bien en rating, le iba bien comercialmente, que habíamos generado contenidos en la industria de la televisión. Por eso no me lo explico", lamentó.

Y el remate vino con la confesión de estar "con un profundo dolor; primero por cortarle el trabajo a mi equipo, que ojalá que nos reinventemos, segundo, porque me cortaron las alas de lo que amo, que es hacer televisión, producir, estar en el canal (...) Me la jugué por completo, dejé muchas cosas de lado por este proyecto".

Me Late | ¿Qué dijo el equipo sobre el fin del programa?

El viernes, el equipo de Me Late se encaminó a celebrar el cumpleaños De Francisco Halzinki, tras cumplir con su trabajo al aire. Fuenzalida no quiso arruinar el festejo, por lo que postergó el fatídico anuncio al equipo hasta la mañana del sábado.

El conductor citó a sus compañeros en el Tavelli de Manuel Montt para dejarles caer el balde de agua fría: el lunes ya no tendría que ir a trabajar, el programa se acabó.

"Daniel tuvo una reunión y le comunicaron esto. Nos envió un mensaje que teníamos

que juntarnos hoy (sábado) en la mañana. El no quiso arruinar el cumpleaños de Francisco", contó Laura Prieto a LUN, uno de los últimos rostros en incorporarse al programa.

En la reunió, contó Halzinki, "Daniel pidió un sándwich, pero no se lo pudo comer. El pagó la cuenta. Nos despedimos con un abrazo bien llorado, todos con una sensación rara, porque no sabes si vas a volver a ver a muchos de ellos".

Andrés Caniulef, panelista tanto de Me Late como Me Late Prime, además de editor de los espacios, sostuvo que "estoy impactado, triste... muy mal. Me cuesta contener las lágrimas porque no lo vimos venir. No había nada que nos dijera que esto podía pasar. En la reunión en el Tavelli cuando nos estaban contando esto, las lágrimas se dejaron caer".

"Es bien simbólico y creo que nos invitó a cerrar un ciclo. Estoy a la deriva, tratando de mantener la cama Vamos a ver cómo lo hacemos. Me da pena ver a Daniel tan triste, tan golpeado", lamentó de paso el periodista.

Luis Sandoval, otro de los rostros primordiales del espacios, habló en Instagram: "En shock! Dolido, triste e impactado. Pero así es la Televisión".

"Es extraño decir adiós, esperemos que sea un hasta pronto y que sigamos junto a ustedes siempre con alegría y cariño que nos caracteriza".

"Gracias por hacerme en todo este tiempo uno de sus periodistas favoritos y regalones en pantalla. Lamentablemente no nos dejaron despedirnos en pantalla pero llevo en mi corazón el inmenso cariño recibido dia a dia por muchísimas personas", concluyó.

Pero aparentemente, el tono contenido de Sandoval no fue un fiel retrato de la realidad. Sergio Rojas reveló este domingo que la salud de su compañero sufrió un colapso tras enterarse del fin de Me Late.

"Luis terminó en un centro asistencial producto de una severa crisis de angustia que le impedía respirar. Tiene que ver con un cuadro grave de estrés", explicó Rojas.

Y complementó sosteniendo que "estuvo de las 14:00 hasta aproximadamente 17:00 horas. Yo hablé con él, la sensación que tenía era como si tuviera un elefante sentado en el pecho".

"Es muy sensible, tiene una historia de vida muy potente y todas estas cosas le afectan profundamente. Para que ustedes sepan, no todas las personas que trabajan en la TV tienen la vida resuelta. Nosotros nos sacamos la cresta para tener lo que tenemos".

"En caso de Luchito, él no cuenta con otro tipo de resorte económico. Para él esto sí es una preocupación, saber cómo se va a alimentar, pagar contribuciones, mantener una casa", puntualizó Sergio.

Me Late | ¿Hay culpables?

Como no se especificaron las razones para el fin del programa, fue el mismo público que el que especuló con los culpables. Críticas que apuntaron principalmente no hacia los ejecutivos del canal que tomaron la decisión, sino que a Iván Núñez, sí, el periodista de TVN.

Pero, ¿qué tiene que ver el conductor de 24 Horas con Me Late? La especulación que se dio en torno al rostro es que el periodista intervino para lograr el despido del equipo, a propósito de que el jueves entrevistaron a su ex esposa Marlene de la Fuente, quien contraataca a Núñez con lapidario llamado: "Hazte cargo de tus hijos".

Rumor o no rumor, la gente fue a atacar a Iván Núñez a su Instagram y la figura del canal estatal decidió reaccionar ante la arremetida que se le vino encima, sobre todo porque incluso recibió amenazas.

"Gente: paren de odiar. Estamos creando una sociedad tóxica y enfermiza. He leído al principio con algo de nervios y luego con estupor cómo se me vincula al cierre de un programa de un canal en el que no trabajo", planteó Núñez.

Eso para luego sostener que "no conozco a quien dirige TV+ ni a sus ejecutivos. Ni mucho menos a sus dueños. No tengo nada que ver con eso. Vincularme al despido de un equipo es vil y cobarde".

"Si tuviera ese poder habría evitado que expusieran a mis hijos o se difundieran mentiras sobre mi separación. Espero sinceramente que los responsables de esta decisión sean claros sobre los motivos la misma", completó.

Por medio del live que hace todos los domingos en su Instagram, Sergio Rojas expuso que no le creía a Iván Núñez.

"Gonzalo Cordero viene de TVN, donde trabaja Núñez. El otro ejecutivo que está en el canal es Martín Awad, que también llegó desde la señal pública. Iván dijo en su declaración que no conoce a nadie de los ejecutivos de TV+. Yo le quiero decir que me parece muy raro que él y estos dos personajes no se conozcan. Para mí es difícil de creer", resaltó.

Luego, Rojas se lanzó a esbozar sus teorías: "según entiendo, argumentó que nosotros éramos rostros muy bajo perfil. En términos simples, éramos muy 'nacos' para su pantalla. La situación estaba tensa, lo más probable es que Me Late hubiese salido del aire en diciembre, pero aquí viene lo raro y la parte que involucra a Iván Núñez: Daniel estaba en las gráficas y en toda las plataformas digitales mostrando la nueva escenografía del programa, que es el que más marcaba en el canal".

"El lunes y el miércoles, TV+ lo envió como representante para la Teletón. Entonces, la decisión drástica de sacar del aire Me Late se produce entre el jueves y el viernes ¿Qué pasó entre esos días? Lo único distinto que ocurrió fue que se invitó a una persona para hablar de un solo tema: Marlene de la Fuente, sobre sus conflictos legales con Iván Núñez", postuló.

Eso sí, Rojas aclaró que no estaba acusando a Núñez por el fin del programa, ya que no maneja pruebas que así lo indique, pero que le parecía importante exponer estos datos y panorama.