En el programa Me Late de TV+ revelaron que la popular pareja habría puesto fin a su relación.

Hace algunos días comenzó a circular en distintos medios el rumor sobre un quiebre entre una de las parejas más populares del espectáculo nacional, en donde aseguraban que Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton habrían puesto punto final a su relación.

A pesar de que ninguno de los involucrados había confirmado nada al respecto, el periodista Andrés Caniulef, aseguró en Me Late que la pareja puso fin a su romance.

Todo se dio mientras el panel analizaba los comentarios que circulaban alrededor de la pareja recientemente, en donde uno de los hechos que más llamó la atención fue que ambos dejaron de seguirse en Instagram.

Andrés Caniulef señaló: "No es la primera vez que Jean Philippe bloquea o deja de seguir a Pamela, es una situación que se ha reiterado en más de una ocasión. Y eso parece no ser del gusto de Pamela, no parece estar muy contenta precisamente con que reaccione de esta forma".

Asimismo, añadió: "Podemos confirmar que Pamela Díaz y Jean Philippe terminaron su relación, hay un quiebre que todo indica es definitivo".

"Al menos, hoy día Pamela Díaz y Jean Philippe no están juntos y no tienen ningún tipo de relación amorosa", concluyó.