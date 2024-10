Chilevisión ha revelado a los participantes del próximo episodio de su exitoso programa de conversación y gastronomía, “La Divina Comida“, que se emitirá este sábado 26 de octubre.

En su décima temporada, este popular espacio reúne a figuras destacadas de diversos ámbitos, como la música, el arte, las comunicaciones, la política y el entretenimiento.

Los anfitriones abrirán las puertas de sus hogares para poner a prueba sus dotes culinarias en una noche llena de diversión, sorpresas y momentos emotivos.

¿Quiénes estarán en el capítulo de este sábado?

En el episodio de estreno estarán presentes la actriz y animadora Yamila Reyna; el humorista Gabrielle Benni; la bailarina Ana María Muñoz, más conocida como Zapallito Italiano; y el drag queen uruguayo Marcelo Álvarez, conocido por su nombre artístico Nicole Gaultier.

¿A qué hora se estrena el programa?

El espacio de Chilevisión llegará a la pantalla y en todas sus plataformas con un nuevo capítulo el próximo 26 de octubre a las 22:30 horas.

Yamila Reyna habla de su salida de TVN

La actriz conversó sobre su salida del canal, señalando que fue un gran aprendizaje. “La mansa escuela, o sea aprendí un montón, de partida aprendí a callarme mucho, porque yo era deslenguada, no es deslenguada la palabra, yo era políticamente incorrecta, y en TVN en el canal estatal más importante de Chile, que a pesar de que el rating no los ayude tanto, sigue teniendo un peso en el país que es importante”.

“Aprendí mucho a controlar ese lado incorrecto que tengo del ser comediante, el standapero es el que dice lo que la gente quiere expresar y lo dice en un escenario”, agregó.

“Entonces aprendí que hay una línea editorial que hay que seguir, aprendí que uno es comunicador y no interprete de los sentimientos que tienes frente a una noticia, que muchas veces a mí me sacaban de quicio, yo me ponía loca, y solo escuchaba “Yamila no, Yamilaaa”, y yo ya lo había dicho”, agregó.