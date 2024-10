Linda Marcovich fue eliminada recientemente de Gran Hermano por decisión del público quedando en el sexto lugar de la competencia a pocos días de la esperada final tras recibir el 4,08% de los votos en positivo.

A pocos días de su salida de la casa más famosa del mundo, la querida participante conversó con RedCarpet sobre su paso por la competencia y además se refirió a sus compañeros que disputarán al gran final y entregó sus predicciones sobre la última placa.

Linda analiza su paso por Gran Hermano 2

Acerca de cómo fue su paso por el espacio, Linda señaló: “Una experiencia caótica, una experiencia única, muy linda, la verdad y feliz. Todavía no he visto muchas cosas, pero al momento ha sido todo bueno, mucho cariño de la gente también, contenta por eso igual”.

La jugadora tuvo dos pasos por la casa, en donde, por motivos personales, debió abandonar temporalmente la competencia. “Creo que en la segunda parte la pase mucho mejor, fue un ambiente mas amistoso, cero pelea, entonces fue algo más relajado para mi, la segunda parte fue mejor”.

Sobre su eliminación, Linda señaló que “Igual me lo esperaba, siento que todos los que estábamos merecíamos estar ahí y lo hablamos entre nosotros que el que estuviera, yo feliz por mis compañeros la verdad, siempre fue como ‘dale, si quedas tú o tú, todos felices’, me fui feliz, no me fui triste. Contenta por ellos y todo bien, la verdad super contenta”, explicó.

La final de Gran Hermano

Los tres finalistas del espacio son Michelle, Pedro y Waldo, quienes disputarán la última placa. Acerca de quién cree que va a ganar, Linda señaló: “Creo que va a ganar la Michelle, porque tiene un manager afuera que la está ayudando ene, que la está apoyando ene, sus tamagotchis ahí todos trabajando para ella, por ese lado, yo creo que va a ganar totalmente la Michelle”.

Y sobre quien le gustaría que gane, agregó: “yo creo que todos los que están ahí merecen ganar, creo que Waldo por su historia de vida, creo que el premio le vendría super bien. Tiene a su mamita enferma también, creo que por tema de lucas, siento que sería un buen ganador”.

“La Michelle también me encantaría que ganara porque ella quiere apagar las luces, es su ilusión, también dijo que le iba a donar la mitad del premio a Waldo, entonces si gana ella también bacán porque va a ayudar a Waldo, y el Pedro también, la verdad siento que los 4 son merecedores de ganar, sinceramente”, explicó la jugadora.