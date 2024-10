Esta semana Gran Hermano sorprendió con el ingreso múltiple de exjugadores que fueron eliminados de la competencia entre ellos Íñigo, quien recientemente confirmó su relación con Eskarcita semifinalista de la primera temporada.

Sin embargo, la relación sufrió un fuerte revés este fin de semana luego de la fiesta de gran hermano en donde Íñigo protagonizó un polémico momento.

Mientras se encontraba bailando con sus excompañeras, Karina y Camila Power se dieron un beso de tres.

Eskarcita reacciona a beso de Íñigo en GH

Luego de que las imágenes se viralizaron este fin de semana, Eskarcita utilizó sus redes sociales para referirse a lo sucedido y muy apegado a su estilo compartió un video en donde dice “Buenos días, acabo de chocar con el bruto cuerno que me pegaron anoche”.

En el capítulo de este domingo, el panel analizó la situación luego de que Íñigo fue al confesionario a pedir que se borren las imágenes en donde para su sorpresa gran hermano le reveló que la fiesta se transmite en vivo. “Me van a funar pal pic…. Bueno, será no más”, comentó el joven, preocupado por las repercusiones que tendrían afuera.

Por su parte, Eskarcita confirmó el quiebre en conversación con Michael Roldán quien entregó detalles de lo que la influencer le dijo.

“Más que molesta, estoy decepcionada. No es tristeza lo que siento, es decepción. La cag…, no pretendo seguir tampoco para que me vea la cara y pase algo más grave el día de mañana”.

“Con lo que vi este fin de semana, me queda super demostrado la persona que es él y no es alguien que quiera tener a mi lado”.

La molestia de Íñigo con Camila y Karina

Durante el en vivo, el jugador fue consultado por lo ocurrido en donde señaló que él no quería hacerlo, generando la molestia de sus compañeras.

“Yo me sentí pasado a llevar, en donde puede perjudicar mi relación, estoy super enganchado de la Eskarcita. Fue una situación puntual, en donde un poco fue forzado a dar un beso, yo me eché para atrás, yo igual estaba borracho por la fiesta. Fue una situación decepcionante. Tengo muchas ganas de hablar con mi polola”.

Aclarando sus dichos dijo “yo nunca tuve la intensión de hacer eso (…) no sé cómo se habrá interpretado con las imágenes”.

Por su parte, Karina, muy molesta replicó: “Somos todos adultos, nadie nos obliga a nada (…) que quede claro, por lo menos yo, no obligue a nada (…) eres bien patudo y poco hombre porque es bien fácil tomar ese camino de ‘me sentí obligado'”, agregando que él se acercó a Camila Power. “Le dijiste rica”, agregó.

“Aquí nadie forzó y eso es una acusación gravísima”, comentó Camila Power. “Aquí acusaciones … Doy absolutamente fe de que no fue así”.

Revisa el momento a continuación