Cada vez queda menos para que la nueva edición del Festival de Viña del Mar llegue a la pantalla con una parrilla completa de reconocidos artistas nacionales e internacionales que prometen conquistar a los asistentes.

La nueva edición tendrá a la reconocida periodista y presentadora de televisión Karen Doggenweiler como su animadora y ya se rumorea que artistas estarán en la Quinta Vergara.

Recientemente, una entrevista de NMIXX alertó a los fans de K-pop sobre lo que podría ser el primer debut de una banda de ese género en el escenario nacional.

¿NMIXX estará en Viña 2025?

A pesar de que todavía no se confirman artistas, se han filtrado distintos nombres que podrían encabezar la próxima edición y recientemente, el popular grupo detrás de hits como Love me like this, Kiss, Run for Roses y Roller Coaster entregó su opinión sobre la posibilidad de debutar en el certamen.

En una entrevista con Billboard Latin Music Week las integrantes fueron consultadas acerca de los planes que tienen como agrupación en el mercado español, en donde Haewon señaló: “Me gustaría participar en muchos festivales latinos como Viña del Mar”, mientras que Lily M agregó: “Festival presidente, me gustaría participar en esos dos”.

“Creo que NMIXX es ideal para festivales, disculpen por alabarnos a nosotras misma un poco, pero creo que somos bastante buenas cantando en vivo y trabajamos muy duro en nuestros bailes. Cada vez que participamos en festivales recibimos buena reacción de los presentes, así que, ¿podrían invitarnos? Si ustedes quieren”, expresó la artista.

Revisa el momento a continuación

¿Qué artistas estarán en el Festival?

Hasta el momento aún no se revela la parrilla de la nueva edición, pero las filtraciones no tardaron y en el programa ¡Hay que decirlo!, la periodista Cecilia Gutiérrez reveló a Sting, Marc Anthony, Myriam Hernández, María José Quintanilla, Zúmbale Primo, como alguno de los artistas que estarían en la nueva edición del evento.