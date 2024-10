Quedan pocos días para que se revele al flamante ganador/a de la segunda temporada de Gran Hermano. Por lo mismo, el reality de CHV que bajará sus cortinas este jueves 24 de octubre, se encuentra definiendo a sus finalistas, en donde solo tres de los jugadores que continúan actualmente en la casa llegarán a la placa final.

La última etapa del programa también significó un cambio de reglas con el voto positivo y eliminaciones múltiples estos días.

En este nuevo formato la casa ya vio la salida de Iván Cabrera y Miguel, al obtener el porcentaje más bajos del voto el público. Pero este domingo un nuevo jugador se sumó a esa lista

¿Quién es el nuevo eliminado de Gran Hermano?

Pedro se convirtió en el primer salvado por el público e ingreso al Top 5 de la nueva temporada, seguido de Waldo, Felipe, Michelle. Por lo que la decisión final quedó entre Linda y Yuhui.

Tras el voto del público, quien obtuvo la menor votación fue Linda y se convirtió en la nueva eliminada.

“Ya sé que me voy, Yuhui es favorito. Así que agradecida de la casa, aquí me sentí una más, no me sentí diferente y super contenta de vivir esta experiencia y conocer a esta gente. Y también agradecer el apoyo del público, asi que me voy super feliz”, comentó Linda antes de conocer el resultado.