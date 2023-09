Este domingo 1 de octubre Canal 13 estrenará el nuevo reality show Tierra Brava que contará con la participación de reconocidos personajes de la televisión y las redes sociales. La competencia consistirá en convivir y realizar todas las actividades que se realizan en el campo.

En total son 16 los participantes que deberán pelear por llegar hasta la final, entre los nombres confirmados se encuentra Junior Playboy, Eva Goméz, Pamela Díaz, Jhonatan Mujica, Camila Campos, Futuro fuera de Órbita, Azzartt Maveth, Valentina Torres, Miguelito, Shirley Arica, Camila Arismendi, Fabio Agostini, Simón de la Costa y Luis Mateucci, los dos participantes restantes se conocerán en el capítulo de estreno.

Luis Mateucci aclara su situación sentimental antes de entrar a Tierra Brava

El último participante confirmado fue Luis Mateucci, modelo argentino que anteriormente participó en los reality show de Mega. En este último tiempo ha estado en la prensa debido a su relación amorosa con Daniela Aránguiz, luego de que la ex chica Mekano se separará de Jorge Valdivia.

A pesar de que la pareja se veían enamorados, Aránguiz se vio obligada a terminar su relación con el nuevo participante de Tierra Brava.

En conversación con Publimetro Mateucci confesó “Entró soltero, Dani me pateó, no quiere seguir conmigo mientras yo esté en el encierro. Una vez saliendo, veremos qué pasa, si volvemos o no, pero la cosa es que no quiere saber nada de mí en este momento”.

El chico reality y el ex de Oriana Marzoli también señaló porque Aránguiz decidió terminar con él “Siento que Dani no me quiso cortar las alas, lo que habla muy bien de ella, es una relación madura. No sé si yo habría reaccionado así si fuese al revés la situación, y tampoco lo habría hecho Oriana conmigo”.

Sin embargo, no pierde la esperanza y espera que cuando salga del programa Dani quiera retomar la historia de amor nuevamente, siempre y cuándo se porte bien y no tenga nada con nadie dentro del encierro; “No entro buscando el amor, porque no lo necesito. Pero me conozco y sé, y la Dani lo sabe más que nadie, que soy peligroso, soy picaflor, como dicen ustedes” finalizó.