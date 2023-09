Los realitys chilenos han vuelto con todo a la televisión abierta, el primer canal fue Chilevisión con Gran Hermano, y ahora Canal 13 emitirá Tierra Brava. En total son 16 participantes quiénes deberán cumplir con todas las tareas que se llevan a cabo en una granja y además de convivir las 24 horas del día con diversas personalidades.

Los participantes ya se encuentran encerrados en Perú, donde está siendo grabado el programa que será estrenado este domingo 1 de octubre a las 22:30 horas, por lo que será la competencia directa de Chilevisión en el horario prime. En RedCarpet hace algunas semanas te compartimos que Luis Mateucci estaba entre los participantes y finalmente se confirmó está información a través de las redes sociales del reality.

¿Quién es Luis Mateucci, el nuevo integrante de Tierra Brava?

El nuevo participante de Tierra Brava es modelo, cantante y chico reality, es Luis Mateucci, con una particular personalidad participó anteriormente en dos realities de Mega “Volverías con tu ex” y “Doble Tentación”. Donde vivió diversas polémicas en torno a su relación amorosa con Oriana Marzoli.

Se caracteriza por ser un hombre sin pelos en la lengua a la hora de enfrentarse a alguien y antes de que viajará a Perú para grabar el reality comentó a Canal 13 lo siguiente:

“Cuando me buscan, me encuentran, no me guardo las cosas, voy directo al grano y de frente. También soy una persona muy jodona, soy bueno para el h…, gracioso, y espero demostrar todo eso en el reality”, comentó el galán argentino. Asimismo agregó que “Soy muy frontal, muy directo, muy peleador, pero peleador en buena, no conflictivo por cualquier cosa”.

¿Quiénes son los participantes confirmados para Tierra Brava?

Hasta ahora Canal 13 ha confirmado 14 participantes, los nombres son los siguientes: