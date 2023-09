Solo quedan días para que comience el programa “Tierra Brava”, el nuevo reality de Canal 13. Por ese lado, se han confirmado ya los participantes que competirán en esta producción, siendo uno de ellos Simón de la Costa, influencer y psicólogo, quien posee una personalidad especial y con un nombre que ha llamado la atención de los televidentes.

¿Quién es Simón de la Costa? El influencer queer de Tierra Brava

Decían que era pariente de Don Francisco y Vivi Kreutzberger por un cierto parecido físico.

“En una época me ponía ese apellido. Sólo me estaba haciendo cargo de lo que la gente quería, porque en redes siempre me comentaban que era muy parecido a Vivi Kreutzberger. Crecí viendo Gigantes con Vivi. Amo a la Vivi, la encuentro súper simpática, sana, y me encanta que se me vincule con eso”, revela.

Así es Simón de la Costa, una persona con un alto sentido del humor y con mucha autenticidad. El joven psicólogo de 26 años, se hizo conocido a través de la plataforma de Tik Tok, contando con más 80 mil seguidores.

“Donde pongo la pata, mi amor, nadie me olvida. Dentro mío tengo algo tan grande y tan poderoso que llena todos los espacios. A veces me dicen ‘Huracán Mona’, porque traigo la fuerza del mar, de la disidencia y de la bohemia”, dice.

Una dura historia de vida

Previo a su ingreso a Tierra Brava, Simón reveló la cruda historia de bullying que enfrentó en su adolescencia.

“Yo creo que la mía es una historia muy común, es la realidad de la mayoría de las personas. El bullying, la disidencia, la pobreza, vivir en región, segregado de donde pasan las cosas, que es Santiago. Lo poco común es que yo decidí estar en un lugar visible”, sostuvo.

“Me he tomado un copete en la calle, he reído con mis amigas travesti, he estado carreteando en las plazas, en las playas, en todos lados, y también he estado compartiendo en todo el sector oriente de Santiago. Tengo esa movilidad, no me achico ante nadie”, remató.

