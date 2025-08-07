Si Deportes La Serena dio el batacazo fichando a polémico jugador mexicano en el último día del libro de pases, uno de sus rivales directos en la Liga de Primera no se queda atrás.

Se trata de Everton, club que no la ha pasado bien este año y que siendo administrado por el Grupo Pachuca, se reforzó con un valor de esa propiedad. Eso sí, por pergaminos no se queda atrás su nuevo juegador.

Es que a horas del cierre del libro de pases, este jueves en Viña del Mar realizaron la última movida. Tras pasar por el equipo Sub 23 y la adulta del Pachuca, prometedor delantero azteca ya se prueba la camiseta Oro y Cielo.

Liga de Primera: Everton al ataque

Everton de Viña del Mar suma como refuerzo confirmado al mexicano Sergio Hernández para la Liga de Primera. El hombre que juega en la ofensiva tiene 22 años y arriba a préstamo hasta final de temporada.

El nuevo refuerzo de los ruleteros jugó 20 partidos en el último año defendiendo a los cementeros en México, y se suma a Sebastián Sosa Sánchez y Julián Alfaro como las caras nuevas en este mercado.

Así, y con una renovada ofensiva en Viña del Mar, Everton buscará escalar posiciones para escapar del descenso y pelear un cupo de clasificación a copas internacionales.

Su próximo desafío será Colo Colo, cuando este domingo midan fuerzas a las 12:30 horas, en el Estadio Sausalito. Con 18 puntos, los Oro y Cielo están a ocho puntos de los albos en la tabla.

