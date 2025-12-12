Éxodo Monumental: Colo Colo sorprende y tiene a su séptimo cortado en el mercado de fichajes

El libro de pases está abierto de par en par y uno de los equipos que más ruido hará en el mercado de fichajes chileno es Colo Colo, porque debe limpiar su plantel.

La horrenda temporada 2025 le obliga a Blanco y Negro modificar la plantilla de cara a la campaña de 2026, en la cual el cuadro albo no tendrá participación a nivel internacional.

Colo Colo ya anunció las salidas de Emiliano Amor, Óscar Opazo, Mauricio Isla y Sebastián Vegas. Además, el vínculo de Matías Moya (que estaba cedido en Deportes Iquique) también se acaba y no será extendido. Mientras que le buscan un club a Salomón Rodríguez.

Colo Colo decide mandar a préstamo a Eduardo Villanueva

Uno de los puestos que quiere reforzar Colo Colo para 2026 es el de arquero, donde el joven Jaime Vargas, de Recoleta, es el apuntado.

El posible arribo del espigado meta de 1.94 metros genera incertidumbre con el futuro del meta Eduardo Villanueva, sin embargo, en DaleAlbo contaron que Blanco y Negro decidió enviar a préstamo al joven golero.

“En la gerencia deportiva que lidera Daniel Morón ya tomaron una decisión sobre lo que pasará con el futuro del oriundo de Melipilla: la intención es mandarlo a préstamo por toda la temporada 2026, ya que seguramente, no verá mayor acción en el cuadro albo”, explicaron en el citado medio sobre Villanueva.

De esta forma, toma fuerza la opción del arribo de Jaime Vargas, quien llegaría a pelear el puesto con Fernando de Paul, quien sigue en Colo Colo para 2026.