Colo Colo sufrió una dura derrota en el amistoso contra Deportes Puerto Montt por 2 tantos a 1, donde dos errores en los albos provocaron que el rival aproveche las oportunidades y convierta, siendo uno de los más críticos por los hinchas el joven portero Eduardo Villanueva.

Debido al receso del Campeonato Nacional por el Mundial Sub 20, los albos buscaban sumar actividad y disputaron un intenso encuentro contra el actual líder de la Segunda División. El encuentro partió con un gol de Cristián Riquelme, luego de que Eduardo Villanueva le entregó un pase largo.

Sin embargo, en el segundo tiempo el panorama cambió, donde Villanueva tuvo una mala salida al intentar despejar el balón, lo cual terminó en un rebote que le dio la posibilidad de anotar a Giovanni Bustos. Mientras que en el minuto 79 ocurrió, luego de un remate de José Cárdenas el balón le pasó entre las piernas.

Tweet placeholder

ver también Tras derrota ante Puerto Montt: La importante figura que recupera Fernando Ortiz en Colo Colo

Pareja de Villanueva alza la voz para defenderlo de las críticas

Tras esto, la pareja del portero y jugadora de Unión Española, Krishna Allende, entregó palabras de apoyo al canterano albo. “Aguante Villanueva, ¡valiente, fuerte y grande!”.

Publicidad

Publicidad

Luego del partido, el director técnico de los albos, Fernando Ortiz, se refirió al encuentro y al desempeño del joven guardameta. “Tiene toda la confianza mía, de sus compañeros. Son experiencias que uno va adquiriendo en este tipo de partidos. Tiene toda la confianza mía y de sus compañeros“,

Eduardo Villanueva /Photosport

Agregando que está conforme con el desempeño, sin importar el resultado. “Me queda la satisfacción que los jóvenes son jóvenes, que en toda carrera de los futbolistas hay equivocaciones donde ellos tienen que ser conscientes de la experiencia que pueden acumular en estos partidos. Pero hay jóvenes para destacar”.

Publicidad