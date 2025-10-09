Eduardo Villanueva tuvo un partido lamentable en el arco de Colo Colo ante Puerto Montt, al ser el responsable de los dos tantos del elenco sureño, en el amistoso jugado en el Chinquihue.

La alerta saltó de inmediato, pues es el segundo arquero del Cacique tras Fernando De Paul. ¿Está preparado para afrontar esa responsabilidad? El formador de Claudio Bravo, Julio Rodríguez, señala su visión sobre Villanueva.

“Capaz que la culpa no sea de él”, señala en primera instancia a Redgol. Esto por la preparación que tuvo. “En realidad le enseñan cosas y prácticamente ya lo tienen formado desde hace un par de años. Hay gente que le ha puesto las fichas como se dice acá“, agrega.

Villanueva y su preparación en Colo Colo

Admite que “son cosas lamentables que le pasan a un arquero joven, pero a esta edad ya deberían estar formados para jugar a gran nivel en un equipo como Colo Colo”.

Eduardo Villanueva no tuvo un buen partido en Colo Colo

“Han tenido profesor de arquero desde los 8 años, algo que antes no era posible, y con tanto entrenamiento y enseñanza, estas cosas no debería pasar”, sostiene Rodríguez.

Señala además que el fútbol actual es distinto al de años atrás. “Antes se decía que entre más edad tenían los arqueros mejores eran, pero eso ha cambiado porque llevan como 10 años trabajando con especialistas, que son los encargados de enseñarles todo”, indica.

También dice que “parece que no es primera vez que le pasan cosas a Villanueva. Qué se le puede decir, que siga trabajando, que es la típica nuestra. Pero que trabaje mejor y que lógicamente este tipo de situaciones no se pueden repetir“.

Esto debido a que “Colo Colo, con un error de este tipo, puede quedar fuera de Copa Libertadores, de un título, etcétera. Una vez más: un arquero a esta edad, en cualquier club, ya debería estar 100% formado“.

Sobre su futuro, siente que tendrá un aprendizaje. “A él le servirá para pensar que estas cosas las debe hablar con el entrenador de arqueros, entender lo que no se ha hecho bien, solucionar esos problemas técnicos que no deberían existir a esta edad, para caer en estas situaciones en que quizás no va a estar tan bien considerado como estaba”.