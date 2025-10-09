Tras derrota ante Puerto Montt: La importante figura que recupera Fernando Ortiz en Colo Colo

Fernando Ortiz sigue a los tumbos en Colo Colo. El “Tano” ahora sumó una nueva derrota en partido amistoso ante Deportes Puerto Montt. Pese a abrir el marcador con anotación de Cristian Riquelme, el Cacique no pudo mantener el resultado y entregó el triunfo por dos errores de Eduardo Villanueva.

“Es un partido que no deja de ser importante para nosotros. A mí me sirve para ver jugadores, y para que sumen minutos, tomar ritmo es importante”, confesó el adiestrador sobre el encuentro en el Estadio Chinquihue.

Es que más allá de la caída en los últimos minutos, el “Tano” Ortiz saca cuentas alegres. En especial porque pudo recuperar a una de sus principales figuras y que en el ataque corre prácticamente solo.

Esto tiene relación con Javier Correa, quien justamente se lesionó en el debut del DT en la Supercopa ante la U. El delantero sufrió una molestia muscular y que se transformó en un desgarro en el aductor de la pierna izquierda.

El tema es que con la pausa de la Liga de Primera, el goleador de Colo Colo ha podido recuperarse de la mejor forma y será la principal novedad para el retorno del torneo el próximo 19 de octubre.

Javier Correa ya está disponible para volver a jugar en Colo Colo

“Javier Correa recibió el alta médica ayer (martes), y lo dejamos en Santiago, para que vuelva a estar de la mejor forma la próxima semana. Hay algunos tocados desde el partido contra Iquique y los resguardamos”, confesó Ortiz a ESPN, por lo que al menos resuelve uno de los tantos problemas que enfrenta Colo Colo en la recta final de la temporada.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El elenco dirigido por Fernando Ortiz regresa a la capital este jueves, tras el amistoso ante Deportes Puerto Montt. Se estima que este sábado tendrá una nueva práctica de fútbol y ya comienza a preparar el regreso del torneo local el próximo 19 de octubre.

Colo Colo vuelve a jugar contra Coquimbo Unido, que es el único puntero con 56 unidades. Dicho encuentro está programado para las 12:30 horas, y será clave para el Cacique ya que necesita sumar para meterse en puestos de copas internacionales.

