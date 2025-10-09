Una mala noche tuvo el portero Eduardo Villanueva en Colo Colo, al ser responsable de los dos goles que marcó Puerto Montt en el amistoso jugado en el Chinquihue.

En el primero salió del área cuando el delantero local estaba acompañado por Bruno Gutiérrez, mientras que en el segundo la pelota se le pasó entre las piernas tras un remate desde lejos que no parecía tener mayores complicaciones.

Las fallas de Eduardo Villanueva en Colo Colo

En ESPN explicaron que el meta debe aprender de los errores para no perder la confianza que le ha dado Fernando Ortiz, quien lo respaldó asegurando que estos condoros no influyen en nada hacia el futuro.

“Si vas a salir del área, tienes que ir con decisión”, fue lo primero que señaló Patricio Yáñez. “No importa que salgas a muchos metros del área, pero debes ir sin dudar”, fue el consejo que le entregó el mundialista del 82.

Sobre el segundo gol, en el que el balón da un bote antes de ingresar al arco, es Dante Poli quien le recomienda corregir la técnica. “Tiene que atacar la pelota”, asegura.

“El bote no tiene nada que ver, debe poner las manos antes”, fue lo que señaló sobre la agresividad que debe tener el portero ante un remate de esas características.

Finalmente, Marcelo Barticciotto asegura que “ahora debe demostrar carácter” para poder sobreponerse a esta situación, entendiendo que puede mermar en su confianza.

Lo cierto es que Villanueva demostró que debe seguir creciendo en el puesto y que por el momento no está para disputarle la titularidad a Fernando De Paul, quien será titular ante Coquimbo cuando se reanude el torneo nacional la próxima semana.

