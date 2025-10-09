Es tendencia:
Colo Colo

“Tiene mi confianza”: El respaldo de Fernando Ortiz a Eduardo Villanueva en Colo Colo

Eduardo Villanueva tuvo una noche amarga en el amistoso entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt. Esto dijo Fernando Ortiz.

Por Javiera García L.

Colo Colo sufrió una dura caída en su visita a Deportes Puerto Montt en el Estadio Chinquihue. Los albos se fueron al entretiempo con un triunfo parcial por 1-0 gracias a un gol de Cristián Riquelme, pero errores en el fondo permitieron que el equipo de Segunda División remontara.

En la segunda mitad, se le vio muy complicado a Eduardo Villanueva. A los 67′, el joven golero salió muy mal, chocó con Bruno Gutiérrez y permitió el empate. A los 79′, parecía contener con facilidad un tiro de los sureños, pero la pelota se le coló entre las piernas para el 2-1.

No fue una buena noche del portero formado en la cantera alba. Por eso, más tarde, Fernando Ortiz fue consultado sobre el desempeño de los juveniles y de Eduardo Villanueva. El DT del Cacique le entregó su respaldo total a quien fue su guardameta titular este miércoles.

“Quedo satisfecho. Más allá del resultado, a mí me queda la satisfacción de que los jóvenes son jóvenes, en toda carrera de futbolista hay equivocaciones, donde tienen que ser conscientes de la experiencia que puedan sumar en estos partidos. Pero hay jóvenes para destacar”, dijo.

Además, confirmó que le transmitió su confianza a Eduardo Villanueva tras el partido. “Sí, claro que hablamos. Eduardo tiene toda la confianza mía y de sus compañeros. Son experiencias que uno va adquiriendo en este tipo de partidos, y tiene toda la confianza mía y de sus compañeros“, concluyó.

Ahora, Colo Colo se enfoca en el regreso a la competencia. El Cacique vuelve a la cancha para enfrentar a Coquimbo Unido, puntero del fútbol chileno, el domingo 19 de octubre por la fecha 24 de la Liga de Primera.

