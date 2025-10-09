Colo Colo tuvo una amarga vista a Deportes Puerto Montt en este amistoso apropósito del parón por el Mundial Sub 20. Los locales dieron la sorpresa y aprovechando dos groseros errores en la defensa alba remontaron el partido para ganar por 2-1 en el Estadio Chinquihue.

Pese al mal resultado, este partido sirvió para que Fernando Ortiz le diera algo de minutos a algunos jugadores que han visto poco o nada de acción en este último tiempo.

Uno de ellos fue Cristián Riquelme, quien desde su arribo al club hace poco más de un año apenas ha disputado un puñado de minutos oficiales. La respuesta del defensa fue buena, incluso anotando el gol que abrió la cuenta en el sur.

ver también ¿Con palo a Alexis Sánchez? Arturo Vidal ratifica postura sobre su posible salida de Colo Colo

La felicidad de Riquelme tras jugar ante Puerto Montt

Tras el compromiso el jugador de 21 años habló con la señal de ESPN, donde aseguró que “no me ha tocado jugar mucho esta temporada, pero contento por el gol. Tal vez amargo el resultado, pero hay que sacar lo positivo del partido y prepararse para Coquimbo”.

Cristián Riquelme busca ganarse un lugar en el Cacique tras este amistoso ante Deportes Puerto Montt. | Foto: Colo Colo.

“Fernando (Ortiz) ha sido muy detallista, cercano a nosotros. Más que una jugada no pueda salir algo, destaca el compromiso y actitud del equipo”, concluyó.

Publicidad

Publicidad

Los números de Cristián Riquelme en Colo Colo

Desde su arribo al Cacique a mediados del 2024 el defensor apenas ha jugado un total de siete partidos oficiales, siendo cinco en la Liga de Primera y dos por Copa Chile. No registra ni goles ni asistencias en 217 minutos de acción.

ver también “Sus actos hablan por sí solos”: Aníbal Mosa explica si seguirá Arturo Vidal en Colo Colo

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo por la Liga de Primera 2025?

El próximo encuentro de los albos será ante Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso el domingo 19 de octubre desde las 12:30 horas. Este duelo será válido por la fecha 24.