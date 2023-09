Gran Hermano está en plena etapa de repechaje y está semana reingresaran cinco ex participantes a la casa, el primero fue Francisco y la casa lo recibió de la mejor manera sobre todo Cony y Pincoya.

Mientras Francisco no estaba en el encierro vimos que Cony y Raimundo tuvieron reiteradas discusiones y la última fue por los últimos votos de Rai ya que votó por Sebastián y Francisca para que volvieran a la casa, causando un distanciamiento total entre él y la bailarina.

Cony le explica a Francisco su relación con Rai

Luego de la esperada llegada de Papá Lulo, Cony le cuenta su pelea con Raimundo mientras conversaban junto a Pincoya. La bailarina le dice “pero Pincoya antes de que Pancho llegará, Rai estaba con una actitud, estaba hecho un loco hoy día. Porque el pensaba que iba a llegar la Fran y cuando llegaste tú bajo el moño y dijo ‘yo les tengo cariño igual’, cuando estuvo tirando mierda todos estos días”

“Es super raro más cuando el me dice que yo le gustó, que deja esa puerta abierta, y él se enojó porque yo ando coqueteando con el otro chico” le comentó a Pancho.

Asimismo Cony le explicó a Francisco que “yo estoy soltera y yo no ando con nadie cachai, ellos se me acercan a mí, y el Rai me dijo ‘yo y mucha gente de la casa piensan que yo dependo emocionalmente de un hombre, primero fue que yo dependía de Bigote, y que si no fuera por Bigote no estaría acá”.

También señaló que “cuando me tiraron lo del alcohol, que yo lo utilizaba para decir las cosas de frente, eso no es cierto, y ahora depende de un hombre para poder estar acá, no es cierto porque yo he estado con un hombre y lo he pasado mal, porque no pueden decir ella quizás lo está pasando bien, no yo dependo de eso, y eso me da rabia” finalizó.

Revisa los dichos de Cony: