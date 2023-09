Otra vez Cony y Rai tienen una intensa pelea y cara a cara por diversas razones que ahora tienen que ver con los votos de Raimundo a Francisca para el repechaje. Asimismo la bailarina sigue sacándole en cara diversas cosas que ha hecho el agrónomo, lo que no terminan por gustar al joven.

Ahora el joven agrónomo se siente dolido por las señales confusas de Cony hacía él y su relación con Fede, lo que le molesta debido a que también coquetea con él mientras se come a besos al Argentino.

Salpicó a Pincoya

Nuevamente Raimundo y Constanza trataron de definir qué sucede con su relación. Aquí Rai le mencionó a Cony que está le había dicho que le gustaba y que después se metió con Fede, lo que le hace estar confundido. Aquí Cony le mencionó que no quería hacerle daño con sus acciones

“Ayer en la pieza me dijiste ‘me gustai tu’ es un poco que lo que dices no va con lo que haces“, mencionó Rai.

“Me dijiste que me querías un montón… me prometiste tu lealtad y no solamente eso tu me coqueteas también“, mencionó de vuelta la bailarina.

Aquí siguieron tratando de aclarar esta relación con Rai mencionando que Cony es confusa al “jugar” con ambos, de que se mete con Fede cuando le dice que le gusta él.

“Rai no estoy jugando contigo, nadie jugó contigo, ¿de qué hablas? Deja de hacerte la víctima en una situación que ni siquiera quisiste estar ahí w*on. Lo único que hiciste fue decidir por una persona que va a venir aquí a generar w*as“, le lanzó sobre sus votos a Francisca, a lo que él atinó a decir que Fran es una amiga.

Posteriormente Cony le mencionó que le gustaba él y también sentía cosas por Fede y que las cosas ya fueron. Pero luego de eso la conversación escaló a más cosas y Rai mencionó a Pincoya y su relación con Cony, sobre lo que la bailarina le mencionó el día anterior de que él quiere separarlas a ambas.

“Ayer queri separarme de la Pincoya, dos. Que más has dicho de mi, que quiero hacerte sufrir aquí y que quiero verte llorar aquí, tres“, le dijo Rai a Cony sobre las cosas que ha dicho.

Un paso al costado

Cony después de terminar la conversación con Rai fue directamente a conversar con Pincoya y aquí le mencionó lo que le dijo Rai sobre tratarla mal y su relación de amistad de tantos meses en el encierro.

Por está razón la chilota decidió ir a hablar directamente con Raimundo y aquí aprovechó de aclarar las cosas con el joven. Luego de dejar todo claro entre ambos, Pincoya llamó a Cony para así cerrar la conversación entre los tres.

“Hablamos con el hombre, que quede claro y yo como te lo dije ese día en la cocina, que voy a hacer un paso al lado pero cuando discutimos que quede claro eso“, explicó. “Si ustedes los dos discuten que tengan claro una w*a, que yo si a lo mejor no me voy a meter en sus peleas, después hablaré con él pero yo siempre voy a hablar por ti”, indicó señalando a Cony.

“Yo a ella no la trato mal, no te metas en mi relación con la Pincoya. Y que la w*a quede ahí“, indicó Cony a Rai sobre su relación con la oriunda de Chiloé.

Finalmente la discusión siguió escalando, con Cony incluso diciéndole de mala gana a Pincoya que no se amiguen con Rai si estaban conversando este problema. Y nuevamente Cony y Rai terminaron sin dejar hablar al otro para luego dejarlos conversando solos.

Puedes revisar ambos momentos a continuación: