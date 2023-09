El repechaje de Gran Hermano está a la vuelta de la esquina, de hecho este domingo ingresará el primer participante y durante la semana ingresarán los otros cincos. Cabe recordar que los concursantes que se encuentran en la casa estudio votaron por Francisco, Alessia, Sebastián, Francisca y Estefanía, y el público decidirá a última integrante que se suma al repechaje.

Un regreso esperado para algunos y pero para otros bastante lamentable ya que esto hace que la competencia se extienda por varias semanas más. Conoce que dijo Fran Maira respecto a su regreso a la casa.

Fran vuelve a Gran Hermano y comenta a quién le haría la fulminante

En la antesala del retorno de los participantes RedCarpet conversó con Fran Maira para conocer su punto de vista del repechaje y le preguntamos si se esperaba que sus compañeros votaron por ella y comentó que “la verdad es que no, super inesperado pero igual me gustó, fue como aún no me olvidan”.

También le preguntamos que iba a pasar con Rai en su regreso y dijo “vamos hacer un pequeño spoiler, yo creo que seguiré siendo la misma persona coqueta que siempre he sido y la verdad que amistad totalmente, no voy en busca de nada así que a pasarlo bien no más” expresó Fran.

Los participantes que entran del repechaje no tendrán inmunidad por lo que entran jugando de inmediato y podrán realizar la nominación fulminante a los nuevos ya que Hans, Jorge, Cony y Pincoya tendrán inmunidad, por lo que Fran comentó que “me tinca la Scarlette de hecho, se la haría a ella”, esto se debe a que Scarlette anduvo hablando de Fran luego de que se fue.

Asimismo la modelo comentó “me anduvo pelando así que se me cayó en piqué, la verdad no me sorprende ella está jugando así que es un juego y está bien solo que a mi no me gusta la gente que se acerca y después anda por detrás. No la conozco y ella tampoco me conoce y ninguna mala onda solo que no es mi onda no más”.

Revisa acá la entrevista completa a Fran Maira de Gran Hermano: