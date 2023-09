Gran Hermano ha causado impacto durante los últimos días. Tras la votación de repechaje, los ex participantes se están comenzando a prepararse para reingresar a la casa más famosa del mundo. Por ese lado, en exclusiva con RedCarpet, algunos jugadores revelaron detalles inéditos de su re incorporación al reality de Chilevisión.

¿Cuándo re ingresan los jugadores del repechaje a GH?

RedCarpet cuenta con información exclusiva sobre el repechaje de Gran Hermano. De acuerdo con los participantes, Francisco, “papá Lulo”, se entra el domingo según Alessia, y el resto de los jugadores, volverán a incorporarse en la casa estudio a partir del jueves 28 de septiembre.

Alessia duda de su re ingreso a Gran Hermano

En conversación con RedCarpet, la última participante eliminada de Gran Hermano y que vuelve con el repechaje, Alessia, conversó en exclusiva sobre sus dudas de volver a incorporarse a la casa más famosa del mundo.

Por ese lado, la ex The Voice, reveló que el ingreso de muchos jugadores con información la hacen dudar si volver o no a la casa:

“De hecho esa es una de las razones que más me hacen dudar si quiero entrar porque si hay algo que me gustaba a mi, era esa burbuja que te permite mostrarte tal cual eres sin saber algo de afuera, que pueda alterar tu actuar. Yo si vuelvo a entrar quiero entrar exactamente igual, no cambiaría ningún vínculo que tuve ahí, la única forma que entraría a jugar sería ganando las pruebas del líder pero más allá de cambiar algo no”.

Además cuestionó el masivo repechaje y señaló que “pucha créeme que nosotros adentro también estaríamos un poco decepcionados porque este programa se supone que tiene un formato y ha entrado gente super conocida y un repechaje de seis no sé si es común, porque ha entrado mucha gente nueva, es agotador para los que estamos adentro y llevan tanto tiempo”.