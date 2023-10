Tras una serie de renuncias en Gran Hermano, se afirma de un segundo repechaje para el programa de Chilevisión. Asimismo, pareciera que algunas participantes quieren ingresar más que nunca, siendo el caso de Trinidad Cerda, quien dio a conocer en sus redes sociales que “las puertas se vuelven abrir”.

¿Volverá a Gran Hermano? Revisa lo qué dijo a continuación.

Trini quiere volver con todo a Gran Hermano

Activa en redes sociales,a través de Instagram, Trinidad Cerda reveló que quiere ingresar con todas las ganas a Gran Hermano.

“Y justo cuando pensé que había terminado con el programa que cambió mi vida, las puertas se vuelven a abrir“, partió diciendo en un texto escrito sobre un video junto a su perro.

Por ese lado, Trini afirmó que “esta vez, creo que es el momento para mí de volver a entrar por mi segunda temporada y terminar con amor“.

“¿Qué hacemos chiquillos? ¿Vuelvo a entrar? Sí, quiero. Es momento de levantar los corazones“, remató en la publicación.

El anuncio no paso desapercibido en las redes sociales, debido a que la azafata no recibió ningún voto de sus ex compañeros en el proceso de repechaje. Además, quien ganó por la votación del público, fue Skarleth Labra. No obstante, la integrante renunció al encierro por tragedia familiar.

¿Será este su momento?

Hasta ahora, no se sabe mucho de un próximo repechaje, el cual será por votación de los integrantes de la casa, voto del público o una modalidad mixta.

Por ahora, desde la estación dejaron abierta la opción que Labra pueda reincorporarse al programa de Chilevisión.

Asimismo, se revelaron los participantes que tienen todas las ganas de ingresar al repechaje y son: Raimundo Cerda, Fernando ‘Bambino’ Altamirano, Viviana Acevedo, Lucas Crespo, Trinidad Cerda, Ariel Wuth y Mónica Ramos.

Debemos esperar en los próximos días las novedades de este proceso de selección en Gran Hermano.