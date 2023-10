La tarde de ayer Skarleth Labra debió dejar de manera abrupta y repentina la casa de Gran Hermano Chile solo a unos pocos días después de su reingreso como parte del repechaje. Y es que la participante volvió a la casa luego de que el público decidiera que ella merecía una nueva oportunidad dentro de la competencia.

Y es que por una tragedia familiar la participante se fue de la casa con lo puesto para así llegar lo más rápido posible a Chile y así sobrellevar este momento con su familia.

Rompe el silencio luego de su salida

Skarleth dejó la casa estudio de Buenos Aires la tarde de este martes y es que a la participante se le informó que su abuelita había fallecido. Por eso la participante apenas tuvo tiempo de comunicarle a sus compañeros la noticia para así despedirse y salir de la casa por una fuerza mayor.

A poco más de un día de su salida, la participante se tomó sus redes sociales y púbico un lindo video con un mensaje a su abuelita. Aquí una serie de fotos se tomó sus historias con una canción Eres Todo en Mi de Ana Gabriel.

Aquí pudimos ver diversas fotos de Skarleth con su abuela y un mensaje en el que le agradece por todo lo que le dio y mencionó que Ana es su segunda mamá. Hay que recordar que ella antes de dejar GH mencionó que su abuela la crió junto con su madre y abuelo.

“Esta noticia me destroza el alma, aceptar que ya no estás con nosotros es el dolor más profundo que he sentido en mi vida, mi Mamá Ana, mi segunda mamá, te llevar una gran parte de mi, de mi corazón y de toda la familia“, comenzó en la historia Skarleth.

Aquí también aprovechó de destacar que fue una gran mujer siendo “buena, fuerte, sencilla y con una belleza hermosa, por dentro y por fuera“. La participante solo dedicó buenas palabras y recordó buenos momentos con su abuela y la crianza que ella le dió.

“Me hubiera gustado poder devolverte todo lo que hiciste por mi, ya que eso uno quiere cuando crece, o al menos yo quería devolvértelo, te amaré hoy, mañana y siempre, siempre te recordaremos“, finalizó el post.

Puedes revisar el mensaje completo a continuación: