Esta semana en Gran Hermano ha estado bastante acontecida debido a la salida de Skarleth Labra debido al fallecimiento de su abuela materna, además se suma la renuncia de Ignacia Michelson por un cuadro alérgico por lo que abandonó la casa estudio ubicada en Buenos Aires.

A estos acontecimientos se suma la eliminación de Raimundo, quién esté miércoles llegará al estudio de Gran Hermano, para analizar su estancia en la casa más famosa del mundo.

La producción de Gran Hermano evalúa nuevos ingresos

RedCarpet habló con Chilevisión y la producción del reality señaló que está barajando opciones para suplir las pérdidas luego de la salida de Nacha y Skarleth, viendo que ex participantes quieren reingresar y los participantes de la casa serán los encargados de decidir quiénes volverán.

Desde Gran Hermano también comentaron que quieren un proceso justo y además tienen que averiguar quiénes están dispuestos a volver a la casa.

¿Quiénes podrían reingresar a Gran Hermano?

Todo está por confirmar sin embargo, los participantes qué podrían participar en este segundo proceso de repechaje son: Viviana, Fernando “Bambino”, Ariel, Lucas, Raimundo y Trinidad.

Cabe señalar que la señora Mónica, Maite y Benjamín decidieron no volver a participar del encierro de Chilevisión.

¿Jorge renunció a Gran Hermano?

Tras la salida de Skarleth, Jorge quedó devastado en el encierro por lo que pidió la renuncia, sin embargo, le dieron un tiempo para que lo pensará y en el capítulo de anoche el participante ratificó su continuidad y estas fueron sus razones:

“La renuncia no la quise hacerla efectiva netamente porque siento que si Skarleth se llega a enterar que renuncie porque ella se fue va a ser un peso aún más grande en su pena, y no quiero hacer eso no quiero hacer eso la verdad” finalizó el ex Mister Chile.