Tras la salida de Raimundo que incluyó un apasionado beso a Alessia, Sebastián, Francisca y la participante, se encontraban en la habitación, donde “tatán” le preguntó a la ex The Voice, quién le gustaba más, “la guagua rusa” o Bambino. Revisa qué respondió a continuación

¿Quién le gusta más?: Seba le pregunta a Alessia si Bambino o Rai

“¿Te gustaba más que el inombrable?”, comenzó preguntando Sebastián a Alessia, después del retiro de Rai en la casa.

Frente a esa pregunta, Alessia responde que, “no te voy a contestar esa we..”

Asimismo, Francisca comenta que “son personas diferentes”. De ese modo, Alessia señala que “me gusta (Rai), y harto, eso es lo peor de todo”.

Por ese lado, Francisca, quien conoce a Raimundo desde antes, comenta que, “con ninguna persona se dio un beso así”, revelando que es posible que realmente Rai si sentía una atracción sincera hacia Alessia.

“Él te dio un beso porque le gustai de verdad“, agrega Fran Maira.

“¿Me querrá ver afuera?”, preguntó Alessia con bastante ilusión. Tras esta consulta, sus compañeros de encierro le respondieron que “obvio que sí”.

Rai responde si esperará a Alessia

Durante las típicas trivias de preguntas a los eliminados de Gran Hermano, Raimundo respondió si esperará a Alessia cuando sea eliminada del reality. Tras la consulta, señaló que “sin duda”, de forma enfática.

¿Habrá otro repechaje en Gran Hermano?

Hasta el momento, se desconoce si habrá otro repechaje en Gran Hermano, debido a que participantes como Skarleth y Nacha Michelson, renunciaron al programa de telerealidad de Chilevisión.

Por eso, no se sabe si será viable concretar otro re ingreso de participantes al programa de Chilevisión, el cual, no ha estado exento de polémicas entre sus jugadores.

Nacha Michelson se fue de Gran Hermano por peligrosa alergia

“Comí un chocolate y se me cerraron las vías, no podía respirar y no podían encontrar la vena (para inyectar un antialérgico). Ya estaba en crisis y decía ‘me voy a morir sola'”, explicó Ignacia Michelson a los animadores, tras anunciar su renuncia a Gran Hermano.

“Entonces dije: ‘yo ya me quiero ir, son señales’“, añadió Nacha, que fue acompañada por sus compañeros de encierro y la madre de Coni Capelli.

Finalmente, la jugadora decidió renunciar al reality de Chilevisión.