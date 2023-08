Trini revela crudo episodio de abuso sexual durante su infancia: "Me provocó un daño colateral"

Podemos Hablar emitió un nuevo capítulo de estreno este viernes en donde estuvo presente una de las eliminadas más recientes del reality de CHV “Gran Hermano”, en donde se refirió a su paso por el espacio, además de conversar sobre distintos aspectos de su vida personal, realizando una impactante confesión sobre abuso sexual.

La tripulante de cabina estuvo presente en el espacio que conduce Jean Philippe Cretton, junto a Karol Lucero, Claudio Arredondo y Macarena Venegas.

Acerca de su ingreso al reality, Trini señaló: “Siento que estas cosas no se escogen, yo no escogí hacerlo, como que pasó no más. Cuando vi la oportunidad de Gran Hermano, lo vi como un trampolín“, comenzó señalando.

“Yo tenía una vida super tranquila, piola, no tenía mucha exposición, viajaba, volvía. Yo sabía que, si tomaba esta opción de entrar al reality, tenía que exponer mi historia. Llega un momento en la vida, te tienes que hacer cargo de lo que viviste”.

La cruda confesión de Trini

La ex jugadora de GH reveló que fue víctima de abuso sexual en dos ocasiones. “El abuso en mi vida fue difícil, parte también con la investigación de un primo, que lo hizo con mi cuerpo, primo entre comillas porque no lo éramos”.

“La sexualidad de él, la descubrió en mí, y esto fue por muchos años, esto me provocó un daño colateral”, reveló Trinidad.

Asimismo, revela que “después un líder de la iglesia también abusó de mí, en un campamento, mintiéndome todo el rato, diciendo que iríamos a un lugar super lindo, sin ropa“.

“Estas cosas pasan en todas partes, finalmente después, tienes que seguir con la vida, gracias a Dios tuve el valor de enfrentarlo, hace un año y medio. Lo que pasa en la pandemia tuve tiempo de hacer terapia”, expresó.

Trini reveló que enfrentó a sus agresores años màs tarde y que la respuesta de ellos le sorprendió. “Tomaron una postura muy extraña como ‘yo no me acuerdo tanto, yo no se’, en vez de decir ‘te generé un daño, lo lamento”, señaló.