En un día especial para los jugadores de Gran Hermano, en donde los ex participantes reingresaron durante el “congelao“, las emociones no faltaron y momentos impactantes tampoco, donde uno de ellos fue protagonizado por Trinidad, quien habló con Constanza al volver tras volver a encontrarse a casi dos semanas de su eliminación.

Trinidad, quien fue eliminada por una amplia mayoría contra Jennifer, habló con su ex amiga para pedirle perdón y expresarle mucho cariño.

“Perdón. Me escapé de los conflictos porque estaba súper cobarde, con miedo de lo que podía pasarme después. No debí haberlo hecho”, señaló Trinidad.

Había conflictos que me pertenecían a mí y debí haber hablado cuando no lo hice, debí haberte defendido cuando no lo hice. Y de corazón, de corazón, de corazón, te pido perdón”, le expresaba Trinidad mientras Cony continuaba sin poder moverse. “Tenía tanto miedo, Coni, pero tengo una buena noticia: soy libre ahora, soy libre. Y ya no tengo miedo, no está en mi corazón. Siempre vas a contar con una Trini acá o afuera, adonde tú estés, porque te veo, como tú me viste a mí”.

Por su parte, una vez acabado el “congelao“, Cony señala que le alegra ver a Trinidad bien y feliz, pero que la amistad jamás se podrá recuperar.

“El dolor que ella me hizo sentir a mi… yo a ella la disculpe, hace rato, hace rato. Sin embargo, le deseo lo mejor. Pero no puedo. No podría decir que la vuelvo a querer, porque las cosas no son así. Los sentimientos no son así”, agregó Constanza.