La embarrada dejó el juego del congelado entre este miércoles y jueves en Gran Hermano. Y es que Sebastián, Estefanía, Trinidad y Viviana ingresaron al reality por unos minutos mientras sus compañeros no podían moverse.

Y la tónica de las visitas fueron los mensajes escondidos y confusos de los exparticipantes. Mientras que tanto Trini como Vivi se acercaron a pedirle disculpas a Constanza.

Esto, más otros mensajes como el de Estefi a Hans de que se cambiara de pieza, el duro cara a cara de Viviana con Fran y además como Estefi ignoró a Alessia y Skarleth o Trini solo las saludó rápidamente.

Mensajes que confundieron e hicieron replantearse algunas cosas como a Francisca o la misma Alessia. La ex The Voice fue quien más analizó la situación, a tal punto de darse cuenta finalmente que no han sido buenas personas con Cony.

“En vola le pasó algo muy brigido que no nos dimos cuenta. O quizás la Cony está haciendo todo bien y nosotros no nos dimos cuenta...”

Pero el análisis de Alessia y darse cuenta por fin que Constanza ha tenido la razón en sus peleas; continúo haciendo hasta un mea culpa mientras conversaba con sus compañeros de pieza:

“No por cómo estemos quedando afuera, eso da lo mismo porque se entiende que hay cosas que vemos y cosas que no. Yo digo que me preocupa qué no estamos viendo de la pieza de al lado que quizás estamos equivocados nosotros. No digo por cómo estamos quedando, pero en volá ellos tienen razón en cosas que no nos damos cuenta. Me choca, quizás no nos hemos dado el tiempo de escuchar…”

Comentó Alessia sobre todo lo que ocurrió este jueves en Gran Hermano.