Gran Hermano transmitió un emotivo capítulo en donde los ex participantes reingresaron nuevamente a la casa gracias a la dinámica del “congelado“, en donde los jugadores no pueden reaccionar a nada de lo que ocurrida. En esta ocasión reingresaron Trinidad, Vivi y Estefanía, quienes dejaron algunos mensajes que dejaron repensando sus actitudes a sus ex compañeros.

La llegada de Vivi puso muy feliz a gran parte de los integrantes de los integrantes, sin embargo, un mensaje y una acción, hicieron que dos de los jugadores analizaran sus acciones previas.

Primero fue el mensaje que le dejó a Fran, su gran amiga dentro del encierro, en donde le dijo que tienen que conversar, ya que vio algunas cosas que la decepcionaron. Mientras que a Jorge no lo saludo, lo que lo hizo cuestionarse al Mister Chile.

¿Por qué Vivi no saludo a Jorge?

Jorge, por su parte, quedó pensando en que pasó entre él y Viviana para que ella no quisiera saludarlo. “Pudo haber sido cuando no éramos cercanos, cuando pasaba lo del supermercado. Al menos desde que me cambie de pieza siempre he tenido palabras para la Vivi bacán, a lo más he webia**”.

Sin embargo, la respuesta es mucho más sencilla, ya que Viviana reveló la verdad a través de sus redes sociales. “Gente nada malo en contra de Jorge, me olvidé de saludarlo porque estaba sentado ahí, estaba muy tieso, bueno, estaba congelado. Pero nada contra él, me cae re bien, pero pucha, me olvide, le iba a decir que boxeáramos afuera, pero me olvide completamente”.

Revisa las declaraciones de Vivi a continuación