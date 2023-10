El reality de Chilevisión ha vivido capítulos intensos luego de la eliminación de Raimundo y la salida de Skarleth Labra y la renuncia de Ignacia Michelson. A pesar de las renuncias la nueva placa de nominación continúo y ya tenemos nuevos nominados, Scarlette, Estefanía, Francisco, iCata y Francisca están en riesgo de abandonar la casa de Gran Hermano.

De manera extraordinaria y debido a la pelea entre Cony y Pincoya, el pasado lunes conocimos al nuevo eliminado de la casa más famosa del mundo, finalmente Raimundo debió dejar el encierro en Buenos Aires luego de iniciar un romance con Alessia.

“Lo estoy pensando” Rai comenta sobre sus ganas de volver a GH si hay un nuevo repechaje

RedCarpet de manera exclusiva habló con Raimundo luego de estar en el panel de Gran Hermano y le preguntamos qué tal su experiencia en el encierro y si volvería a entrar al reality en un posible repechaje luego de las renuncias de sus compañeras, y respondió lo siguiente:

“Bien todo bien, ya aquí de vuelta se sintió súper bien la entrada harto apoyo fue un proceso muy bonito, en que viví muchas cosas, buenos momentos, malos momentos pero me quedó con la experiencia que tenía muchas dudas al entrar pero después agradecí mucho el haber entrado y haber vivido esa experiencia, me ayudó mucho cómo persona, me dio valores y aprendí a desenvolverme en diversas situaciones”.

Asimismo nos comentó que “lo he estado pensando volvería porque justo estaba comenzando hartas cosas, entonces se estaba renovando la casa por decirlo, estuvo un poquito apagado, pero por ciertos motivos si lo pensaría tengo que conversar, verlo pero está en mis opciones”.

Una de las razones por las cuáles volvería Rai es Alessia, ya que antes de irse de la casa se estaban conociendo mucho más y al momento de despedirse le dio un beso.

Revisa acá la entrevista a Raimundo de Gran Hermano: