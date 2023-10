Este martes y con una ausencia de panel se realizó un nuevo capítulo de Gran Hermano Chile. Y es que Raimundo no se presentó en el estudio debido a la triste situación que vivió una de sus ex compañeras que abandonó la casa.

En el capítulo de ayer nos enteramos que Skarleth y Ignacia Michelson dejaron la casa estudio debido a diversas situaciones que las hicieron dejar la competencia este martes.

Además de esto pudimos ver más detalles de la llegada de la mamá de Cony a la casa quien se quedó una noche entera acompañando a su hija y demás compañeros.

Le mintió en su cara

Posterior a la salida de Paola Capelli de la casa, Pincoya se acercó a Cony para conversar luego de su gran pelea del fin de semana. Aquí ambas lograron superar algunas de sus asperezas pero de igual forma discutieron un poco debido a las diferencias que las separan.

En esta instancia, Pincoya decidió decirle a Cony que prefería mantener la distancia entre ambas debido al cariño que se tienen. Nuevamente ambas volvieron a tocar el tema de sus amistades dentro de la casa.

“Lo único que te voy a decir Cony es que independiente de lo que haya pasado entre nosotras quiero que nunca te olvides. Nunca. Tu para mi eres mi prioridad. Siempre. Y no porque yo hable con alguien o hable con esta yo te deje de querer“, mencionó Pincoya.

Pero lo que más llamó la atención de los televidentes, a parte de su discusión, fue que Cony le mintió en la cara a la oriunda de Chiloé sobre su petición de expulsión de la casa.

“Yo nunca pedí oficialmente que te expulsaran. Yo me fui a descargar al confesionario… Y salí del confesionario y le dije a la Nacha, lo primero que le dije fue ‘la pincoya no me agredió simplemente me tomó el brazo para decirme algo’ y yo me asusté porque me apretaste fuerte“, explicó Cony.

Pincoya finalmente le destacó a Constanza que sentía que la bailarina ya no confiaba en ella debido a sus actitudes hacía ella y que nuevamente por eso prefería mantener la distancia porque sus peleas la afectan enormemente.

Puedes revisar el momento a continuación: