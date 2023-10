En el último capítulo de Tierra Brava pudimos ver cómo se enfrentaron nuevamente el equipo verde “Pequeños Gigantes” y el equipo rojo “Puro Fuego”. Por segunda semana consecutiva el equipo liderado por Luis Mateucci obtuvo el triunfo y las regalías del equipo ganador, cómo utilizar las camas y el baño que se encuentra dentro de la casa.

Por otro lado, el capitán del equipo verde Fabio Agostini tuvo que nominar a uno de sus compañeros tras finalizar la competencia. Nuevamente los Pequeños Gigantes están en riesgo de perder a un compañero, luego de la eliminación de Azzart Maveth.

La polémica nominación de Tierra Brava que enfureció a Pamela Díaz

Este domingo pudimos ver la tercera competencia de equipos en Tierra Brava, un difícil circuito con postas les esperaba al equipo verde y rojo. La prueba consistía en que cada equipo tenía que pasar una pared inclinada, para que luego cada participante se posicionará en la posta designada donde había un balde.

En la primera posta los participantes debían tirarse agua con los baldes y atajar la mayor cantidad de agua posible, mientras que el cuarto competidor debió atravesar con el balde por debajo de una malla con yute y al salir de la malla, una pareja de competidores debía utilizará una canaleta para llevar el agua recolectada hasta otro balde, por lo que el último competidor debió llevar el balde a un tambor que tiene peso.

El equipo que logró llenar y derribar el contrapeso fue finalmente el equipo rojo compuesto por Uriel, Junior Playboy, Alexandra Méndez, Luis Mateucci, Botota Fox, Eva Gómez y Shirley Arica fue el ganador, salvándose de nominar a uno de sus compañeros.

En el momento que el líder del equipo verde Fabio Agostini debió escoger al primer nominado eligió a Jhonatan Mujica, señalando que: “mi nominado es Jhonatan porque todavía no logró entender en qué es fuerte, si es ágil o cuál es su fuerte realmente. Su fuerte que yo he visto aquí es atarle los cordones a Pamela (Díaz) y ser el asistente de ella. Así que prefiero aquí a guerreros antes que a freaky fans”.

Estás palabras molestaron a la Fiera, quién mantiene un amorío con Jhonatan y comentó “Que mal capitán, que habla mal así. Por lo menos habla de otra forma, así no está bien”, a estos dichos Fabio responde “a mi nadie me va a decir cómo tengo que hablar”. Y antes de retirarse molesta del campo de juego Pamela le dijo a Fabio “me carga la gente hueona”.

Por su lado, Jhonatan Mujicael primer nominado del equipo verde expresó “la verdad es que no me sorprende, me lo esperaba bastante. Yo creo que en temas de competencia, aunque Fabio diga que no ha descubierto mi fuerte, soy bastante equilibrado en bastantes cosas y creo que él lo sabe. Solo que esta nominación viene más por convivencia”.

Asimismo el modelo declaró: “Con Fabio es verdad que no hemos tenido una de las mejores convivencias, habíamos empezado bien y después empezó a decaer. Con el último comentario ya dejó claro que la competencia que él está haciendo por dentro de la casa no es convivencia sino es que la atención de Pamela”.

También comentó sobre la relación que estaba construyendo con la Fiera: “con Pamela hemos generado una linda amistad que se está generando más cosas y estamos viendo qué sucede, eso se dio solo, no estoy forzando nada. Creo que eso a Fabio lo mantiene un poco inestable en la casa y entiendo su nominación” finalizó Mujica.