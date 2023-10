Los realitys volvieron con todo a Chile y este sábado se vivió un evento en particular en medio de la celebración de cumpleaños de Gala Caldirola. También con paso por un programa de telerealidad, su fiesta fue motivo para que ocurriera un crossover entre Gran Hermano y Tierra Brava.

Esto porque en varios videos de influencer y compartidos también por ellos mismos, se pudo apreciar como Fernando alias Bambino de GH y Camilisima de Tierra Brava estuvieron bastante coquetos en la noche.

¿Bambino junto a Camilisima?

En algunas de las historias se pudo apreciar tanto a Bambino como a Cami bailando reggetón juntos y también comiendo en una mesa que incluía a otra ex Tierra Brava, Azzart “La tía de la micro”.

Coqueteos o solo amistad, para nadie pasó desapercibido que justamente Fernando estuviera con la periodista juntos en el carrete.

Revisa el video de Bambino y Camilisima:

¿La real venganza de Bambino con Seba?

Estas semanas y mientras Bambino luchó por reingresar a Gran Hermano Chile en los dos repechajes, insistía en que iba a molestar a Sebastián tras todas las bromas que este le hizo mientras estuvo fuera de la casa diciéndole “planta”.

Finalmente esto no ocurrió, pero Fernando pudo intentar “vengarse” de otra forma al bailar con Camilisima. Pero, ¿qué tiene que ver Sebastián Ramírez?

Y es que Camila fue pareja de Tatán durante largo tiempo, por lo que andar con la ex del actual participante de Gran Hermano pudo no ser tanta casualidad, aunque en las últimas horas al parecer el ex de Alessia también andaba coqueteando con otra ex Tierra Brava.

¿Bambino y Azzart pareja?

Aunque los videos de Bambino y Camilisima bailando fueron furor, hay otro momento que está dejando la embarrada en los últimos minutos. Y es que como contamos más arriba, Azzart Mavvet también estuvo en esta fiesta.

La “Tía de la micro” fue la última eliminada de Tierra Brava y en un video que se viralizó recién, se puede ver como Fernando le anda pidiendo un beso:

Del quiebre con Alessia a la soltería

Fernando Altamirano (Bambino), fue de los personajes más polémicos del reality Gran Hermano. Si bien tuvo un inicio que prometía y fue de los que se robó la pantalla en la primera noche del programa, con el tiempo se fue apagando y lo criticaron por no hacer aseo y dormir todo el día.

La relación que empezó con Alessia dentro la casa, lejos de causarle fanáticas, le dio aún más hate por ser poco aporte en la casa y tener actitudes bastante tóxicas con la chica ex The Voice.

El último golpe fue la eliminación de Bambino, empujado por el odio que causó fuera la casa por sus chistes de mal gusto contra el perrito del reality, Bigote.

Ya afuera y con la eliminación de Alessia dos meses después, ambos terminaron su relación y la viñamarina al reingresar en el repechaje comenzó una relación con Raimundo.

Sin pan ni pedazo, Fernando no logró entrar en ninguno de los repechajes y ahora aprovecha su momento fuera del reality conociendo a las también exjugadoras de Tierra Brava.