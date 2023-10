Gran Hermano Chile se encuentra viviendo un nuevo repechaje luego de la renuncia de tres participantes, la producción decidió que debían ser reemplazados para que el programa tenga la duración que tenían planificada. Es por esto que anoche los jugadores que se encuentran en el encierro votaron y eligieron Lucas Crespo para que volviera a ingresar a la casa estudio.

Sin embargo, aún quedan dos cupos disponibles y los encargados en elegir será el público, por lo que continúan en el repechaje, Raimundo, Fernando, Viviana, Ariel, Trinidad, y Mónica. Este martes se conocerá quiénes podrán volver definitivamente al programa de Chilevisión.

Bambino quiere volver a la casa de Gran Hermano para encarar a Seba

Tras el cara a cara que tuvieron Rai y Bambino en el estudio de Gran Hermano, Fernando confesó que iba con una persona en la mira y que no era ni Rai ni Alessia, sino que Sebastián Ramírez. Cabe recordar que Seba al momento de ingresar hizo diversas bromas relacionadas con Bambino, diciendo que era una planta y que no hizo nada en toda su instancia que estuvo en el encierro.

Dana Bolocco le consultó a Bambino en qué sentido iba por Seba, para hacerse o amigo, o cuál era su objetivo y Fernando respondió que “lo que pasa es que el Seba mientras yo estuve dentro, me ofendió bastante hablaba mal de mi, y yo como soy super educado y estaba en la tele tampoco le iba a responder me hacía el tonto me quedaba callado. Ahora lo sigue haciendo y yo no estoy dentro”.

A esto Diana le dice “te molesta lo de la planta” y Bambino responde “no no por último que me lo diga Vivi, una persona que aportaba dentro, el Seba no hace ni una wea tampoco. Y lo que me molesta también del Seba es que sigue hablando de mí y yo ya no estoy no existo en ese programa” finalizó.