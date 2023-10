En el capítulo de anoche en Gran Hermano se vivió el recibimiento de Estefanía la última eliminada de la casa estudio, además se encontraban los panelistas y los ex participantes que se encuentran participando de un nuevo repechaje luego de la renuncia de tres compañeros.

Los competidores que se encontraban en la casa ubicada en Buenos Aires debieron votar por uno de sus compañeros para que reingrese, y luego de un empate entre Raimundo y Lucas, podrá volver por decisión de los participantes Lucas Crespo.

Raimundo y Bambino cara a cara en el repechaje de Gran Hermano

Además de conocer al primer ex jugador que vuelve a la casa Raimundo y Bambino se vieron por primera vez y mientras Francisca García- Huidobro encaraba a Fernando porque andaba pidiendo el número de Rai antes de conocerlo, Nicolás Quesille propuso que tuvieran directamente en vivo un cara a cara, ambos jugadores aceptaron y se pararon al centro del estudio para decirle cuántas verdades.

Bambino comenzó diciéndole a Rai “Bueno mucho gustó no te conocía, te deseo lo mejor si te toca entrar. Decirte y aclararte que lo mío con Alessia ya es una etapa cerrada, te deseo lo mejor con ella, si les resulta bien y sino bien también no olvidemos que esto es un juego y si te toca ir aprovecha tu oportunidad creo que todos nos merecemos una segunda oportunidad, y nada dale con todo” finalizó.

“Que bonito este cara a cara es como amistoso” comenta Diana Bolocco, para después darle la palabra a Rai, quién comienza diciendo que “Por mi parte lo mismo, tampoco te conozco por ahí he escuchado algunos comentarios, se han dado a conocer un poco tus valores como persona pero realmente yo no te conozco a ti, entonces por lo mismo hay que darle el tiempo a cada uno para conocerse”.

Asimismo le señaló a Bambino que “mientras si tu estas bien, tu querí que todo esté bien se va a mantener todo bien adentro, y también he escuchado que querías dejar algunas cagadas por ahí así que, o vender el anillo no sé. No te conozco no sé cuáles son tus reales intenciones así que las podríamos conocer vamos a ver ahí pero por mi parte todo bien porque no te conozco, solo he escuchado de ti” finalizó.

