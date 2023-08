Tras dos meses de participación en el reality Gran Hermano, el último eliminado fue Lucas Crespo quién se fue de la casa estudio con un 88% de los votos del público dejando nuevamente a Jennifer (Pincoya) en la casa más famosa del mundo.

Luego de aterrizar en Chile de inmediato el ex participante se presentó en el estudio de Chilevisión, y dio sus declaraciones respecto a su participación. Y el pasado jueves RedCarpet habló de manera exclusiva con Crespo quién nos comentó quién es su participante favorito para ganar el millonario premio.

Lucas Crespo revela quién es su favorito para ganar GH

En conversación con Crespo nos contó que sintió al enterarse de que Coni y Pincoya son las favoritas del público del reality de Gran Hermano a lo que respondió:

“No he visto nada en las redes, quiero quedarme con la imagen de mis amigos de lo que yo vi. Pero nada me contaron que la Pincoya era la mega favorita. Entiendo que la gente empatice con ella, un personaje que a mucha gente le puede caer mal pero a otra la pueden amar; por su personalidad, pero adentro es distinto”.

También le preguntamos quién es su compañero favorito para ganar el millonario premio y comentó que: “Mi favorito es Hans o Rubén. Son los que más, sobre todo Rubén. Hans al ser más chico y tener más facha puede trabajar con las redes sociales. Pero Rubén quiere dedicarse a su emprendimiento entonces necesita más lo económico. Mantiene a su familia casi entera entonces es una persona que para mis ojos, no sé lo que dicen de él afuera aunque parece que no le tienen buena, pero es una gran persona. Me gustaría que ganara él o Hans”.

Tras su salida evidentemente sabe que sus amigos están lejos de ganar el reality ya que las favoritas son Coni y Pincoya por lo que señaló lo siguiente: “Quien creo que va a ganar, por lo que me han dicho, Jennifer va a ganar cagando jajaja. También está bien porque es una persona super trabajadora, se ha sacado la cresta siempre y es TENS, ayudaba a la gente”

Para finalizar dijo que a pesar de que su relación con la favorita del público comentó que, “Mi relación al final con ella no fue la mejor, siento que es una persona que independiente de todo va a salir muy beneficiada, tiene un hijo por lo que vi. Yo siempre decía que si yo estoy de cuarto con Mónica, Hans o Rubén, pero si soy honesto aunque a nadie le viene mal la plata, pero yo tengo una situación distinta y preferiría que lo ganara alguien que lo necesita más. Y por ese lado Pincoya es una persona de mucho esfuerzo así que bien igual”.