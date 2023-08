"No me gusta cómo están quedando": Lucas sorprendido por cómo ve el público a sus amigos de GH

Sigue en tendencia el reality de Chilevisión, y este domingo se conocerá a un nuevo eliminado. Cabe señalar que Lucas Crespo fue el último participante en abandonar Gran Hermano con un 88% de los votos, por lo que su estrategia de realizarle la nominación fulminante a Pincoya no salió de la mejor manera y se terminó yendo de la casa más famosa del mundo.

Tras su salida el ex participante ha entregado diversas declaraciones y el pasado jueves habló de manera exclusiva con RedCarpet y nos contó todos los detalles de su participación y cómo se ha tomado el regreso al mundo real.

Lucas sorprendido de las criticas del público a sus amigos de GH

En conversación con el ex participante del reality de Chilevisión le consultamos qué opina sobre la imagen que tiene el público de sus amigos de Gran Hermano, a esto respondió:

“Sí me sorprende (cómo la gente los ve afuera). Yo creo que la gente nos ve, como veía en los chat, el programa va hilando una historia y si pasa algo no te va a tomar hablando de cualquier otra cosa, sino tu opinión de eso. Lo entiendo. Pero yo que conozco a la gente de adentro, no me gusta cómo están quedando mis más cercanos”.

A esto también comentó que “Son buenas personas, no tienen malas intenciones y en la otra pieza tampoco. Si al final uno vela por los suyos, pero yo creo nadie tiene malas intenciones adentro. Pero se olvida que es un juego, y cuando pasa eso empiezas a no sé, ponerte estúpido”.

Con respecto a si el reality le ha hecho mal a su imagen y a la de sus amigos señaló que: “Uno sabe a qué se mete. Yo trabajaba con redes sociales antes y estoy acostumbrado al odio o al amor, más al odio que al amor. Entonces yo estoy más acostumbrado y tengo esa mentalidad de que me importa lo que dice la gente que me importa. No me lo tomo tan personal. Obvio mi participación me la tomo con autocrítica, pero a mi no me afecta particularmente porque sé a qué me exponía. La gente tiene derecho a criticarnos también”.