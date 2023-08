Gran Hermano vivió un emotivo momento la noche de este jueves, cuando los ex participantes reingresaron al espacio como parte de la actividad “congelado”, en donde aprovecharon el momento para saludar a los jugadores y dejarles misteriosos mensajes, entre ellos, el que Estefi le dejó a Raimundo.

En el nuevo congelado ingresó Sebastián, Trinidad, Viviana y Estefi, cuya llegada dejó a muchos en la casa “marcando ocupado” con sus dichos.

La Miss Chile entregó palabras de aliento a Pincoya, a quien le agradeció por haberla apoyado durante su estadía, además de llevarle unos chocolates de regalo. Al lado de la oriunda de Chiloé estaba Raimundo, el último ingreso de la competencia, quien se sumó a la “Familia Lulo”.

“Rai, eres guapo en persona y nadie es de nadie. Ese es mi mensaje para ti”, utilizando la frase caracteristica de Sebastián. Lo que hizo pensar en su lazo con Coni, de quien se ha visto muy cercano.

Sin embargo, Raimundo no entendía que estaba relacionado al ex participante de Doble Tentación y le preguntaba a Pincoya que significaba, mientras ella le respondía que no se lo cuente al resto.

A Jennifer le dio un emocionado abrazo y le dijo: “Pincoya, linda te traje esto. Eres una mujer fuerte, carismática, siempre vas a estar en mi corazón, porque cuando estuve aquí en la casa, tú me protegiste más que todas las personas. Te quiero mucho, lo estás haciendo muy bien”.

Pero eso no es todo, Estefí dejó otro mensaje para Hans. “Te quiero mucho, tienes que ser fuerte, sigue siendo así de fuerte como lo has sido hasta ahora“, para luego decirle que se cambie de pieza y que empiece a “revaluar sus lealtades”.

A Jorge le señaló que las fotografías le favorecen mucho y que se veía mejor con barba, mientras que a Constanza le dijo que siguiera así, que no perdiera su luz y que todos estaban muy contentos con ella.