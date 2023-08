Sin duda que uno de los integrantes de la casa más queridos por los televidentes es Bigotes, el perro de la casa de Gran Hermano. El amigo de cuatro patas forma parte de la casa más famosa del mundo, y Coni, una de las jugadoras con mayor apoyo de la audiencia es quién siempre le da comida y cariño. Asimismo, la bailarina confirmó que se lo llevaría.

Cony confirma que se llevará a Bigote a Chile

Durante una conversación en el patio de la casa, Raimundo y Cony estaban junto a Bigotes, donde la participante señala que se llevaría a Bigotes. “Sí me lo puedo llevar”, respondió la bailarina cuando Raimundo le consultó.

“Se va conmigo, si el único tema es que no tengo casa”, afirmó Cony.

“Podría cambiarme, no sé. Por llevármelo a el podría ser capaz de cualquier cosa“, concluyó Cony.

Rai salva a Pincoya de eliminación

“Mi salvado, desde el primer día que estuve acá, me recibió súper bien. Tuve una buena contención, estuvimos conversando hasta tarde con bonitas historias. Me ha contado su historia como yo le he contado la mía, es una buena persona”, comenzó.

“Quiero seguir viéndola acá, espero que todo lo que ha pasado en algún minuto quedó atrás y soy consciente que las personas en algún minuto se pueden equivocar. Mi salvada va a ser Jennifer”, reveló Raimundo Cerda.

Tras la decisión, Jennifer Galvarini no pudieron pasar desapercibida sus lágrimas y expresó su agradecimiento hacia Raimundo Cerda.

“En algún momento de mi vida, esperé que alguien me ayudara y no lo hizo. A partir de ese momento, decidí que nunca más dependería de nadie, porque las desilusiones son muy grandes. Ahora, Raimundo me salvó”, comenzó diciendo La Pincoya.

“No me lo esperaba. Siempre he dicho ‘valiente hasta el final’. Sé lo que significa que él me haya salvado a mí. Sé que la casa se pondrá en su contra. Muchas gracias, realmente no me lo esperaba”, concluyó emocionada.