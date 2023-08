El pasado domingo se conoció a un nuevo eliminado del reality Gran Hermano Chile, y el público decidió que Lucas Crespo abandonará la casa más famosa del mundo luego de un poco más de dos meses de encierro, a pesar de que quisó renunciar dos veces el joven se quedó hasta que fue eliminado con un 88% de los votos.

A través de redes sociales los seguidores del programa hicieron diversas campañas para eliminar a Crespo aunque él pensaba dentro de la casa que podría ser salvado por el público, de hecho le realizó la nominación fulminante a Pincoya, participante que precisamente se quedó hasta el final de la eliminación y fue salvada por el público.

¿Qué dijo Lucas sobre el origen de la fuerte pelea con Pincoya?

Una de las peleas más polémicas que protagonizó Lucas Crespo el último eliminado fue precisamente con Jennifer (Pincoya), fue exactamente en el capítulo donde se fue eliminada Trinidad que el joven le dijo “Guarén de Circo” a la oriunda de Chiloé, generando un rechazo enorme hacía su persona en las redes sociales.

Tras su salida Crespo viajó desde Buenos Aires y se presentó el lunes en la noche en el estudio de Gran Hermano con todos los panelistas quiénes le preguntaron sobre el conflicto con Jennifer a lo que respondió “si hay algo de que me arrepiento y mi gran error fue darme por vencido velando por la convivencia y decir ‘ya no se puede hacer’ o si hay que dividir o es lo que es no más, y fue donde me lance, y yo entiendo a la gente que banca a la Jennifer, entiendo que es una mujer trabajadora, que representa a su pueblo es divertida, tiene la chispa, es confrontacional, lo entiendo yo la llegue a bancar muchas semanas también. Pero me tienen que entender a mí”.

Asimismo comentó que “yo iba a disuadir muchos conflictos que ni siquiera eran míos y de un momento a otro, y fue cuando pasa lo del pollo que eso fue el punto de quiebre, y yo me sentí apuñalado y por eso le pido a la gente que me entienda, porque como todas las veces que tuve un conflicto lo fui hablar con ella, había quedado en teoría solucionado. Incluso yo cambie la versión y dije que había sido totalmente mi responsabilidad solo por velar por la convivencia, quedó todo claro todo bien y después lo saca en vivo dejándome como el culo, pensando yo que estaba solucionado ese tema”.